iOS 18.2 六大新功能必玩　Visual Intelligence一影即搜超實用

Apple 近日推出 iOS 18.2 最終的Beta版本，這標誌著這次更新後即步入正式發佈階段。作為 Apple Intelligence 技術的進一步升級，此次更新不僅為用家帶來了豐富的創新功能，還涵蓋了從圖像生成到智能助手的新iPhone實用功能。



Image Playground

iOS 18.2 的最大亮點之一是全新的圖像生成——Image Playground。允許用家輸入描述文字，生成與之匹配的插圖或動畫風格圖像。無論是想為家庭聚會設計角色，還是創造獨特的視覺效果，Image Playground 都能滿足需求。內建的智能建議功能，提供了場景、服裝和物品的靈感選項，甚至可以根據 Messages 或 Notes 中的內容生成相關圖像。

這項功能還與 Messages 結合，用家可隨時在對話中創建並分享圖像，增強社交互動的趣味性。雖然 Image Playground 的生成圖像不以寫實為主，但其插圖風格非常適合用於創意項目和日常交流。

Image Playground (Apple)

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Image Wand

Image Playground 的輔助功能 Image Wand 在 Notes 中進一步展現了圖像生成的可能性。用家只需使用 Apple Pencil 繪製草圖或圈選筆記中的關鍵字，Image Wand 就能自動生成與其匹配的圖像。這項功能不僅讓筆記更具視覺吸引力，也大大提高了內容整理和呈現的效率。

Image Wand

Genmoji

iOS 18.2 中首次引入了 Genmoji 功能，允許用家根據描述或短語創建個性化的表情符號。Genmoji 可基於相簿中的人物照片，或以簡單的設計元素為基礎生成，並提供多種選項供用家選擇。這些表情符號的創作過程完全整合到系統的表情符號鍵盤中，為日常溝通增添更多個性化色彩。目前，Genmoji 僅限於 iOS 和 iPadOS，但Apple計劃未來將其擴展至 macOS。

Genmoji

Siri 與 ChatGPT 的深度融合

iOS 18.2 還帶來了一項重大升級：Siri 與 ChatGPT 的整合。當 Siri 無法回答某些問題時，用家可以選擇將請求轉交給 ChatGPT，並由其提供答案。這項功能不僅延伸了 Siri 的能力，還讓用家能夠創建如文本、圖像等更多元的內容。

值得一提的是，ChatGPT 的使用完全不需要額外的註冊，並且所有請求都不會被存儲，充分保障了用家隱私。這樣的設計讓 ChatGPT 成為 Siri 的得力助手，使智能助手的應用場景更廣泛、更實用。可是，香港用家要使用的話，就要把地區設置成美國，以及將語言改成English(US)。

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Visual Intelligence

iPhone 16 的用家在 iOS 18.2 中將首次體驗到 Visual Intelligence 功能。這項技術利用相機識別周圍物體並提供相關資訊，例如顯示餐廳的營業時間和評價，或讀取並提取海報中的聯絡方式等實用信息。此外，Visual Intelligence 還可以結合 ChatGPT，為用家提供物品的詳細背景資訊，甚至直接引導購買渠道。

Visual Intelligence（Apple宣傳片截圖）

Writing Tools

Writing Tools 在此次更新中也迎來了重要改進，用家現在可以描述具體的內容調整需求，例如要求添加更多動詞，或將一封電子郵件轉化為各種場合形式。這項新功能讓內容創作變得更加靈活，無論是商業溝通還是個人創作，都能找到適合的文字表達方式。