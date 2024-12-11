手機提升耐用度6招｜ 這溫度充電將損害iPhone電池壽命、保護殼有用嗎？｜不少人用智能手機不追求最新功能，只求耐用，不過如何令手機更耐用？即睇讓手機更耐用的6招。



手機耐用6招｜1. 電池保養

影響智能手機壽命的最重要因素之一是電池。Apple曾表示，充電電池的老化與其製造日期幾乎沒有關係。相反，取決於多種因素，包括溫度和充電歷史。Apple表示：「隨著鋰電池化學老化，能夠儲存的電量會減少，導致電池壽命縮短和峰值性能下降。而Samsung表示，鋰電池在充電量在50％以上時表現最佳建議避免將電池用到盡，另外不停讓電池電量降至零可能會縮短電池壽命並降低整體性能。可能需要更頻繁地充電，可能只會持續幾個小時就需要充電。

手機耐用6招｜1. 電池保養 (資料圖片)

手機耐用6招｜2. 避免極端溫度

Apple表示，電池在充電時會自行升溫，因此手機不應在非常高的溫度下充電。在超過35攝氏度的高溫下充電iPhone，可能會永久降低電池壽命。Samsung也表示，極端的高溫或低溫會損壞電池，警告用戶不要在非常熱或寒冷的天氣中將手機留在車內或其他封閉空間中。

手機耐用6招｜2. 避免極端溫度 (資料圖片)

手機耐用6招｜3. 更改電源設置

更改智能手機的設定，可以令應用程式和其他設備操作使用更少的電力。延長電池的日常壽命，例如，可以調低手機的屏幕亮度，切換到 Dark Mode等，用戶可以啟用低電量模式以延長電池壽命，直到下次充電。而Samsung建議當藍牙或Wi-Fi不使用時將其關閉亦可以慳電。然而，Apple建議iPhone用戶保持這些功能開啟，因為未連接時它們消耗的電量非常少。

手機耐用6招｜3. 更改電源設置 (資料圖片)

手機耐用6招｜4.使用外置保護裝備

很多人都知屏幕保護貼和保護殼可以保護裝置，但該如何選擇？專家建議不要使用塑料材質的保護裝備，因為這可能會損壞手機的表面。而設備網站iFixit建議選擇使熱塑性聚氨酯（TPU）材料製成的保護殼，該材料結合了塑料和橡膠，或者使用鋼化玻璃。這兩種材料都能提供更堅固的保護。

手機耐用6招｜4.使用外置保護裝備 (資料圖片)

手機耐用6招｜5.保持設備清潔

手機有很多地方都可能會積聚灰塵和其他物質，這會阻塞充電口等地方影響性能。專家表示，可以使用牙籤或牙刷清除大部分物質。建議用戶確保清理過程是「去除」這些物質，而避免將其推得更深。

手機耐用6招｜5.保持設備清潔 (資料圖片)

手機耐用6招｜6.更新設備

軟件是延長手機壽命的另一個重要因素。專家建議經常下載最新的操作系統更新。避免限制與設備的隱私、安全和電池運行相關的問題。