iPhone為慳電閂App超錯！Apple稱反而更耗電！專家更指損電池壽命｜不少用家為視節省手機電量，都習慣順手將不使用的背景App關掉，但原來這做法適得其反，電量省不到，更有可能影響電池壽命，即睇詳情。



iPhone慳電閂App其實超錯？Apple稱更耗電！

如果你習慣在iPhone上關閉App以節省電量，可能要重新考慮一下了，因為根據Apple的說法，保持App開啟實際上更省電。Apple解釋指「當看到最近使用的App時，這些應用其實並未被真正打開，而是處於待機模式，以助導航和多任務處理。」Apple建議：應該在App沒有回應時才該關閉App。

iPhone慳電熄App其實超錯？Apple稱更耗電！(Apple)

專家指恐影響電池壽命

不單無助省電，重新開app亦比維持在背景待機更耗電；之外，更有可能對電池造成負面影響。科技達人John Gruber指出：「強制關閉應用不僅無益，實際上還會造成傷害。減少電池壽命之餘切換App的時間也會變長。因為在背景運行的App實際上是凍結狀態」在此狀態中其實限制了App在背景中能做的事情，同時釋放了它們所使用的RAM，所以重啟（即解除凍結）App所需的CPU和電量遠低於重新打開被強制關閉的App。

專家指恐影響電池壽命 （資料圖片）

許多人可能都犯了這個錯誤。因為不知道iPhone背景App運作的原理。其實iPhone用戶如果想節省用電，可以參考以下方法。

iPhone慳電貼士｜1.內置功能令手機增1倍續航

手機內使用的鋰離子電池，會隨著充電次數、隨時間推移而自然老化，導致手機電量減少。科技網站Gotechtor的創始人Herby Jasmin，最近發現在iPhone和iPad上有個叫做「減少白點」的功能，只要打開後，手機就會自動調整屏幕亮度和顏色強度，能減少眼睛疲勞之餘，更可以延長電池續航力1倍。他稱當手機上的顏色不那麼鮮豔時，尤其是在較暗的環境中（例如床上），此功能除了慳電之外，有助於緩解眼睛疲勞並減少干擾睡眠的藍光量。

即睇如何設定⬇

iPhone慳電貼士｜2.背景app重新整理功能

iPhone允許部份App在背景中重新整理，例如天氣app。然而這亦意味著有些App會在背景中運作、自然會增加電池消耗。在設定中亦有所提示「關閉App 可協助你延長電池使用時間」。不想浪費電量的話，可以關閉背景app重新整理功能。

iPhone慳電貼士｜3.使用深色模式

根據一項測試，深色模式(Dark Mode)比淺色模式更慳電。測試人員將手機從淺色模式改為深色模式，當亮度調至50%時，深色模式比正常慳大約14%電﹔當屏幕亮度為100%時，深色模式比淺色模式慳60%屏幕耗電量，所以想慳電的你記得少開淺色模式！