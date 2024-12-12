下周天氣跌至12度冷氣機校26度當暖氣用？冷暖空調vs暖爐誰更效高｜香港下周氣溫預料跌至低至12度，不少人都準備禦寒工具，不過香港寒冷的日子越來越少，有網民表示可以將冷氣調至26度當暖氣用，真定假？如不想家中多部電器，直接選購冷暖氣機（冷暖空調），那冷暖氣機跟暖爐相比哪個更高效、更慳電？



下周氣溫料低至12度｜冷氣機調26度可當暖氣？

下周天文台預料氣溫會低至12度，不少人都可能打算購買一些家電去抵抗寒冷天氣，不過香港的冬天越來越少，到底值不值得為了禦寒去購買暖爐或冷暖空調？將冷氣調高至26度又可以充當暖氣嗎？

不可以：冷氣機吹不出暖風

答案是否定的，根據fb台電電力粉絲團教路，冷氣機與冷暖氣機性能不同，一般冷氣只能製冷，當設定溫度高於環境溫度，壓縮機會停止運轉，不會吹出熱風，而當冷暖氣機設定為暖氣模式時會反轉冷循環方向，與製冷運作方式相反，繼而在室內釋放熱能，讓室內變暖和。

台電電力粉絲團曾經出文解釋(台電電力粉絲團)

冷暖氣機 vs 暖爐效率

至於暖爐與冷暖氣機哪個效率及性價比較高？有專業人士指變頻空調達到設定溫度之後，耗電量就會大幅度降低，如果用一級變頻的電器，耗電量大約是0.5kWh至1kwH。而暖爐則要視乎種類，時下最流行的陶瓷暖風機雖然製暖效果快速，但暖房效果近乎零，只能讓身體局部地方溫暖，且功率在1kWh至1.4kWh左右，所以用冷暖空調的性價比會更高。

想選用暖爐又要求長久的暖房效果，可考慮充油式或葉片式式暖爐，好處是保暖空間大，但加熱速度慢、機身價格亦較高。