下周初氣溫最低16度｜冬季家電隱藏食電怪獸 開一天比雪櫃更耗電｜香港天氣將再進一步轉涼，下周初氣溫預料急跌至最低16度，不少人都紛紛開動封塵已久的保暖電器，不過有一樣家電事實上是隱藏食電怪獸，開一天比雪櫃更耗電，即睇詳情。



下周初氣溫最低16度

天文台預計下周初氣溫會降至16度，開始踏入冬季，不少人都會開始注重保暖，例如開暖風機、洗澡時提高水溫等。相信大家已有心理準備，暖風機及熱水爐的電費不便宜，會小心控制用電量。但其實各位家中，可能還暗藏一款不起眼但很耗電的「冬日食電怪」。

下周初氣溫最低16度 （資料圖片）

冬季隱藏食電怪獸家電開一天比雪櫃更耗電！

冬天除了外用暖風機或沖熱水爐之外，相信也會開始多喝熱飲，外服內用雙重保暖。不過如果一不小心，一杯熱水的價錢可能堪比一天的雪櫃電費！台電電力粉絲團發文提醒，很多人都習慣用電熱水瓶保存熱水，但如果電熱水瓶的機型太舊，一天的耗電量可能比雪櫃更高。以5公升、能源標籤為5級的電熱水瓶為例，單是保溫，電熱水瓶每年耗電量就達到差不多558度，與雪櫃一年的561度可謂「叮噹馬頭」。

冬季隱藏食電怪獸家電開一天比雪櫃更耗電！（資料圖片）

電熱水瓶慳電貼士

想熱水喝得暖心又放心，可以學5招台電教路電熱水瓶慳電貼士。

1.善用「省電定時」功能

選擇具有省電模式的電熱水瓶，定時定候變保溫模式，這樣可以有效減少不必要的電力消耗。

善用「省電定時」功能（資料圖片）

2.水溫控制

溫度越低，耗電越少，將水加熱至90°C，足以滿足大多數飲用需求，如果只是想喝溫水，60°C也足夠，從而節省能源。

水溫控制（資料圖片）

3.定期清潔

水垢有可能影響煲水的功效，定期清洗電熱水瓶，保持其內部清潔有助於提升效率，減少能源浪費。

4.選擇1級能源效能產品

選擇獲得1級效能標籤的電熱水瓶，這些產品通常設計更為節能，可以更省電。

選擇1級能源效能產品（EMSD）

5.長時間不使用時斷電

當不需要熱水時，記得將電熱水瓶的電源拔掉，以避免待機耗電。

長時間不使用時斷電（資料圖片）

另外想省電亦可以用快煮壺代替電熱水瓶。