好奇心害死錶？Apple Watch痴高鐵玻璃內地網民仿傚錶身一分為二｜近日內地掀起Apple Watch潮，網民紛紛把Apple Watch黐上高鐵玻璃，Apple Watch在黐在玻璃上不會跌下，相當神奇，但也有人好奇心害死錶，令錶身一分為二。



貪玩將Apple Watch黐高鐵玻璃 內地網民跟風模仿令錶身一分為二！

近日內地出現一個古怪熱潮，大批網民爭相將Apple Watch黐上玻璃，當發現手錶真的會吸附在上面，不會掉下之後，就會發到網上嘖嘖稱奇。不過也有人樂極生悲，讓手錶一分為二。

近日內地出現一個古怪熱潮，大批網民爭相將Apple Watch黐上玻璃 (小紅書截圖)

近日內地出現一個古怪熱潮，大批網民爭相將Apple Watch黐上玻璃 (小紅書截圖)

近日內地出現一個古怪熱潮，大批網民爭相將Apple Watch黐上玻璃 (小紅書截圖)

有人樂極生悲，讓手錶一分為二。(小紅書截圖)

Apple Watch黐玻璃原理只是物理現象？

有網民分享Apple Watch之所以可以黐在玻璃上，是因為一個物理現象「光膠效應」，當兩個光滑的物體產生分子間作用力，讓兩者固定在一起。也有人說是因吸盤現象，貼合時擠出空氣所致。

有人指成功後卻拿不下來(小紅書截圖)

Apple Watch取不下怎麼辦？達人2招救錶

如果錶拿不下來怎麼辦？有達人就教路，第一可以左右旋轉扭動手錶，減少貼合力，第二步就是用細線或頭髮，在兩者之間拉動，從而產生空隙，取下手錶。

不過建議大家切勿盲目跟風，就不會有損壞手錶的風險。

第一可以左右旋轉扭動手錶，減少貼合力

第二步就是用細線或頭髮