iPhone用1年電池健康度保持100%｜達人教3招延長電池壽命｜使用手機最大的煩惱就是要經常充電，到底如何令電池健康度保持在高位？即睇影響電池壽命三大關鍵。



如何讓iPhone用一年電池健康度仍保持100%？

iPhone用1年電池健康度保持100%

不少人都因為手機的電池用得太快而要換新手機，不過如果可以讓電池健康度維持良好的話，就可以延長使用時間了。但到底可以如何保持電池健康？有達人就教路只需注意丁點就可以延長電池壽命了。

iPhone用1年電池健康度保持100%達人分享留意3點即可延長電池壽命

達人分享留意3點即可延長電池壽命

達人「3cTim哥生活日常」曾分享過，影響手機電池壽命的關鍵並不是使用的時間長短，而是有沒有讓手機高溫發熱。要讓手機不會發熱，可以在以下三點入手：

1.手機電量維持在40%至80%之間

事實上很多品牌的廠商都建議不要等到電池耗盡才充電，Apple表示：「隨著鋰電池化學老化，能夠儲存的電量會減少，導致電池壽命縮短和峰值性能下降。而Samsung表示，鋰電池在充電量在50％以上時表現最佳建議避免將電池用到盡，另外不停讓電池電量降至零可能會縮短電池壽命並降低整體性能。可能需要更頻繁地充電，可能只會持續幾個小時就需要充電。達人亦分享到0%再充電十分傷手機。

手機電量維持在40%至80%之間 (資料圖片)

2. 少用快充

雖然快充技術可以迅速為手機充電，但長期使用快充可能會對電池造成損害。快充時，電池內部的溫度通常會上升，而高溫是影響電池壽命的一個主要因素。為了延長電池壽命，建議在不急需使用手機的情況下，選擇普通充電。如果手機在充電時發熱，應暫時停止充電，待其冷卻後再繼續。

少用快充(資料圖片)

3. 邊充電邊玩手機

當手機運行高效能程式或遊戲時，會產生額外的熱量。如果在充電的同時使用手機，特別是進行高耗能操作，將使手機更容易過熱。這樣不僅會影響電池的性能，還可能導致其他硬體受損。為了避免過熱，建議在充電時避免使用手機，特別是進行長時間的遊戲或多任務操作。