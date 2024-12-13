部分 iPhone 用家都會選擇用Mac機作為文書機使用，其中一個重點是方便與iPhone互傳檔案。Microsoft 近日宣布，旗下的Phone Link功能現已全球推出，Windows 11用家從此能享受與iPhone無縫連結的體驗。透過Phone Link，iPhone用家可以直接在Windows PC上進行如收發iMessage訊息、查看聯絡人資訊，以及同步檢視手機通知等，更重要的是可以直接無線互傳檔案。



以往iPhone 想把檔案、圖片、影片傳送到Windows，都要依賴第三方，如Google Drive、iTunes，光是多了一層的麻煩，已令很多用家為了 AirDrop 而使用 Mac 機。現時，只要在 iPhone 安裝一個 app，再把 Windows 11 更新到 Windows Insider Program，就能無阻礙互傳檔案。

啟用Phone Link功能的方式相當簡單，用家只需在iPhone下載「Link to Windows」並與Windows 11配對，即可開始使用。適用於運行iOS 14及以上版本的iPhone，以發 Windows 11 電腦，不過要先更新到開發者計劃中。

如何快速設定Phone Link功能

想要體驗這項跨平台連結功能，用家只需幾個步驟即可完成設定。首先，在Windows 11設備中搜尋「Phone Link」應用，啟動後選擇iPhone作為連接設備。接著，電腦螢幕上將顯示一個QR碼，用家只需使用iPhone內建相機掃描該碼，即可完成設備配對。完成配對後，Phone Link將要求用家授予多項設備許可，例如允許PC存取照片、訊息和聯絡人資訊等。

連接Phone Link教學

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如果不想使用QR碼，用家也可以選擇通過手動方式完成配對，只需在手機瀏覽器中輸入指定網頁即可。此外，值得注意的是，Phone Link功能目前僅支援iPhone，不適用於iPadOS或macOS系統。雖然功能已非常全面，但仍有部分限制，例如iOS的訊息功能無法支援群組聊天或多媒體文件（如圖片與影片）的傳輸，且訊息僅能在設備連接時同步。

資料來源：windows