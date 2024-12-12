ChatGPT全球大死機　用戶哀號連Siri也受影響　OpenAI：努力修復

近期，全球熱門的人工智能聊天機器人ChatGPT遭遇了突發宕機，導致大量用戶無法正常訪問該服務，同時這一事件還影響了iOS 18.2系統中Siri的集成功能，進一步擴大了影響面。



ChatGPT全球大死機（中關村在線提供）

OpenAI官方已證實此次宕機，並迅速確定了問題所在。

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目前，一支專業技術團隊正全力投入，致力於解決這一技術障礙。儘管OpenAI表達了儘快恢復ChatGPT功能的迫切願望，但遺憾的是，他們目前尚無法提供確切的恢復時間表。

ChatGPT全球大死機（中關村在線提供）

在此期間，許多用戶在嘗試使用ChatGPT時頻繁遇到各種隨機錯誤提示，部分用戶甚至在使用過程中被強制退出應用，這對用戶體驗造成了極大的困擾。

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為了緩解用戶的擔憂，OpenAI通過官方渠道持續發布更新訊息，向用戶通報修復工作的最新動態。他們承諾將持續努力，直至ChatGPT全面恢復正常運行，重新為用戶提供穩定、高效的服務。

對於許多依賴ChatGPT進行日常工作的用戶而言，這次宕機無疑是一次重大打擊。他們迫切希望OpenAI能夠迅速解決技術難題，讓ChatGPT重新上線，以幫助他們繼續高效地完成工作任務。

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