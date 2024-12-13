Wi-Fi Router價格由數百至數千元不等，淘寶居然有網民能用幾十蚊就買到一套三個Router？近日，有網民在Facebook分享，自己在淘寶用幾十蚊買來一款「Router」，回家插電後發現完全無用，拆開螺絲後發現竟然是一個空殼，記者更發現在淘寶上有大批買家中伏並留言。



Facebook@淘寶唔開心share 專頁中，有冇問分享在淘寶用低廉價格買Router後，回家插電使用時才發現，只有訊號指示LED燈發光，但根本找不到對應的Wi-Fi。網民將其拆開後發現，內部竟然是一個空殼，唯一的電路版就是用來控制LED指示燈，而機身上的4條天線當然都只是「裝飾」。

記者在淘寶上搜尋時發現，原來在平台上並不是以「Router」名義出售，而是所有人的「Wi-Fi信號放大器」聲稱可以把Wi-Fi的覆蓋範圍擴大，更只要插在電源上即可，完全無需設定。

當然，這也只是淘寶賣家的描述，實際上有不少買家中伏後留言，只拆開Wi-Fi信號放大器後，內裏也只是一個空殼，完全沒有擴大Wi-Fi覆蓋範圍的作用，買了等同交智商稅。其實想令全屋都收到Wi-Fi，Mesh Wi-Fi Router 是一個不錯的選擇：