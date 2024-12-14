iPhone 更換成 USB-C 後，很多用家都覺得不用再準備兩種充電線很方便，但其實 USB-C 不僅僅是充電，其為iPhone帶來了很多實用的功能，用家可能一直都忽略其便利和實用性。



反向充電 iPhone就是行動電源

iPhone 16系列的USB-C接口不僅支持充電，還可以為其他設備供電。例如，當AirPods電量不足時，只需將充電盒連接至iPhone，即可快速充電。同樣，這一功能也可以用來為其他iPhone充電，讓手機化身為行動電源，尤其在外出或緊急情況下非常實用。

連接螢幕

得益於USB-C的通用性，用家可以直接使用USB-C至HDMI線將iPhone連接至外部螢幕，將手機畫面鏡像至4K螢幕或電視上。這對於演示、觀看影片或用來打機特別方便。

連接硬碟和SD卡

使用USB-C接口，用家可以將外接硬碟或SD卡直接連接至iPhone，並通過內建的Files app瀏覽和管理文件。例如，在旅行時，用家可以將相機中的照片直接導入iPhone進行即時編輯和分享。此外，iPhone 16 Pro和Pro Max還支持將ProRes 4K 120FPS影片直接錄製到外接存儲裝置，這對於專業攝影師和影片製作者來說，是一項極方便的功能。

有線網路連接

很多用家都不知道，其實iPhone可以通過USB-C至乙太網轉接器（Lan）連接有線網路，獲得更穩定的上網體驗，這對於遊戲玩家或需要穩定網路的用家非常實用。

多端口集線器

USB-C的靈活性使得iPhone可以支持多端口集線器，例如5合1或7合1的多功能擴展塢。這些設備讓用家能夠同時連接多個外接設備，包括螢幕、USB配件、存儲裝置等。不過需要注意的是，由於iPhone供電限制，某些高功率設備可能需要額外的電源支持。

提升數據傳輸

對於需要頻繁傳輸大容量文件的用家，iPhone 16 Pro和Pro Max的USB 3.0高速傳輸功能提供了比Lightning更快的解決方案。相比以往的Lightning接口，用家可以在短時間內完成數百GB的文件傳輸，大大提升了工作效率。