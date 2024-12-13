iPhone 17外觀將有大改變？紅綠燈橫排鏡頭外　還有這些革新亮點

iPhone終於要改外觀了？據悉iPhone 17系列的ID設計將迎來重要改變，有爆料稱，從供應鏈物料看，iPhone 17系列確實改成了條形橫置攝像頭設計，鏡頭排列細節暫時欠奉，明年也有不少Android新機改成了這種設計。而此前的報道也稱iPhone 17系列將採用更大的矩形後置攝像頭設計，一改沿用多年的方形鏡頭模組。



iPhone 17外觀將有大改變？（x）

據悉，iPhone 17系列將有以下8項顯著變化：

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一、鋁殼

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有消息指稱，iPhone 17 Pro系列機身將採用鋁製框架，背面可能會採用半鋁、半玻璃的設計方式。之前的iPhone 15 Pro與iPhone 16 Pro採用的是鈦金屬材質，而iPhone X至iPhone 14 Pro則是採用不鏽鋼框架。

二、條形橫置攝像頭

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iPhone 17 Pro的相機模組也將由鋁製成， 且與現有的相機模組外觀相比，iPhone 17 Pro的相機模組將會是一個「更大的矩形凸塊」，也就是目前渲染圖的條形橫置攝像頭，但細節還有待確認。

三、A19 Pro晶片

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iPhone 17 Pro預計會採用蘋果下一代的A19 Pro晶片，有消息指稱，新晶片將採用台積電更新的第三代3納米制程，預計會比上一代晶片，在效能與功耗方面略有提升。

四、蘋果自研Wi-Fi 7晶片

iPhone 17外觀將有大改變？（patentlyapple）

有消息指稱，至少會有一款iPhone 17型號搭載蘋果自研Wi-Fi 7晶片，而不是採用博通的產品。

五、2400萬像素前置鏡頭

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據悉，四款iPhone 17型號都會配備升級的2400萬像素前置鏡頭，目前所有iPhone 16型號前置鏡頭均為1200萬像素鏡頭。

六、4800萬像素長焦鏡頭

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此外，iPhone 17 Pro系列機款將採用4800萬像素長焦鏡頭，規格高於iPhone 16 Pro所採用的1200萬像素長焦鏡頭。

七、12GB記憶體

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早前有傳聞指稱，蘋果預計會在iPhone 17 Pro Max上首次搭載12GB記憶體，但後來又有消息指出iPhone 17 Pro也將會有一樣的配置，目前所有iPhone 16型號均搭載8GB記憶體。記憶體容量的升級，將有助於提升Apple Intelligence和多任務處理的效能。

八、iPhone 17 Pro Max動態島

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iPhone 17 Pro Max將有一個獨特的設計變化，機身正面的動態島將會縮得更窄、更細小。 新機將搭載蘋果最新研發的Metalens技術，使得Face ID系統的顯示區域變得更加緊湊，進一步改進屏幕的使用面積。

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