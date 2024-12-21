米津玄師JUNK台北演唱會2025抽籤搶票攻略｜門票價錢+座位表+連結

米津玄師JUNK台北演唱會2025抽籤搶票攻略｜附門票價錢+座位表+連結｜米津玄師即將帶著最新世界巡演「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」再度登台，台北場將於2025年3月15日、3月16日連續兩天於台北小巨蛋登場！將以抽籤形式抽選購買者，由12月21日起開始接受抽籤登記，想在成功入手，就一定要留意以下搶票攻略。



譜出《Lemon》、《LOSER》、《地球儀》、《KICK BACK》等現象級神曲的日本音樂創作鬼才「米津玄師」，即將再度來台開唱！最新的世界巡迴演唱會「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市舉辦10場演出。睽違六年米津玄師即將帶著最新世界巡演「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」再度登台，台北場將於2025年3月15日、3月16日連續兩天於台北小巨蛋登場！

本場次活動，將採用票券實名制與抽選制售票。售票將分為「登記抽選」，多次「復活抽選」及最後「一般販售」共三階段。登記抽選結果公開後可於個人訂單頁面查詢，獲得購票資格後需於規定時間內付款即可完成購票，未中選者將不會另行通知。請購票者先至個人頁面確認會員帳號以及登記抽選之票券參加者資料無誤後再進行結帳。

為落實實名制相關購票規定及保障所有參與者之權益，若超過可修改資料之指定時間、或為已付款完成之訂單，恕無法再進行任何資料異動。

「登記抽選」階段結束且系統完成清票後，將進行多次復活抽選，後續如有清出剩餘之票券將於12月31日（二）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統統一開賣，以上皆採用實名制購票。

另外活動採用登記抽選的方式，是為了讓大家在沒有時間壓力的情況下，都能有機會參與活動。因此，請在登記前謹慎評估個人參加意願及時間安排，避免中籤後隨意棄權，增加抽選作業的負擔，並讓其他仍在等待的朋友失去在第一階段中選的機會。未來若多次中選後隨意棄權或未完成繳費者，將被列入黑名單。

「登記抽選」

登記抽選：2024年12月21日（六）13:00〜2024年12月23日（一）13:00

結果公布：2024年12月25日（三）12:00後中選者將陸續成立待繳費訂單及以EMAIL和簡訊通知，並可於Ticket Plus遠大售票系統之『我的訂單』頁面查詢，若中選將會顯示「待繳款訂單」，未中選者，則不另行通知。預計將於2024年12月25日（三）15:00前全數通知完畢，通知完畢後將於遠大本場演唱會售票頁面公告。

結帳期間：2024年12月25日（三）確認中選後～2024年12月26日（四）13:00截止

「復活抽選」

登記抽選於12月26日（四）13:00結帳截止後，若有剩餘票券將連同未付款及系統退票之票券進行多輪復活抽選！

結果公布：2024年12月26日（四）起每日18:00起將陸續成立待繳費訂單及以EMAIL、簡訊通知，預計於當日21:00前全數通知完畢，通知完畢後將於遠大本場演唱會售票頁面公告。請至遠大售票系統『我的訂單』頁面確認，若中選將會顯示「待繳費訂單」，未中選者，則不另行通知。

付款期間：收到中選通知起至隔日中午13:00止。視清票狀況將會有提前抽選完畢之可能。

「一般販售」

售票時間：2024年12月31日（二）12:00啟售（此階段售票為登記抽選階段清票之剩餘票券。）

米津玄師JUNK台北演唱會2025 抽籤連結



米津玄師JUNK台北演唱會2025 抽籤及購票連結 👉 抽籤連結、購票連結

米津玄師JUNK台北演唱會2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「米津玄師JUNK台北演唱會2025」座位表及門券價錢等資訊，NT$6500、NT$5200、NT$3800及NT$800。

米津玄師JUNK台北演唱會2025 演出日期

米津玄師JUNK台北演唱會2025 演出日期為3月10-11日。

米津玄師JUNK台北演唱會2025 發售資訊

早前公佈了米津玄師JUNK台北演唱會2025 登記抽籤日期為：12月21日 (星期日) 中午1時起至12月23日中午1時。

記者之前於HKTicketing快達票不同演唱會公售門券都成功搶購，與大家分享搶購心得。

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一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於不同網站成功搶飛的經驗及心得。

米津玄師JUNK台北演唱會2025 何時舉行？如何搶購？ 米津玄師JUNK台北演唱會2025 將於2025年3月15、16日舉行，即睇購買連結及心得 米津玄師JUNK台北演唱會2025 於哪個場地舉行？ 台北小巨蛋 舉行 米津玄師JUNK台北演唱會2025 門券詳情？ 座位價格為NT$ 5,880 / NT$ 5,580 / NT$ 4,880 / NT$ 3,880 / NT$ 2,880 / NT$ 800

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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同場加映：其他演唱會搶飛心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。