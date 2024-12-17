AirTag 2傳下年推出：這功能增強3倍/這項維持不變/喇叭更難拆走｜AirTag 2 有傳將會在下年推出，有傳其中一個功能會增強3倍，喇叭將會更難拆走，而這項東西將維持不變，即睇詳情。



AirTag 2傳下年推出 這功能增強3倍

根據Bloomberg 作家 Mark Gurman報導，Apple計劃在明年推出第二代AirTag，將提供更長的物品追蹤範圍。根據Gurman透露，新款AirTag將使用Apple第二代超寬頻芯片或相同效果的技術。該芯片於去年在iPhone 15和Apple Watch Ultra 2中首次亮相，Apple表示範圍將比目前AirTag的一代超寬頻芯片高出三倍。Gurman指出，新款AirTag的範圍應該是目前型號的三倍。在iPhone 15和iPhone 16型號上，具備精確查找功能，能在繁忙地點幫助用戶找到朋友，範圍約為60米（約200英尺）。新款AirTag可能提供類似的範圍。

AirTag 2傳下年推出 (MacRumors)

這項維持不變/喇叭更難拆走

Gurman上個月表示，新款AirTag預計將於2025年中旬發布。除了更長的範圍外，新款AirTag的內置喇叭將更難拆卸，以防止跟蹤的安全措施。不過設計方面，在明年更新前不會有重大設計變化。