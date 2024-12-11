Apple Watch將有血壓監測功能？多年研究結晶　最快明年便推出

彭博社記者馬克•古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果公司正加速推進Apple Watch的血壓監測功能研發，預計該功能最早將於2025年面世。這一健康監測特性實為蘋果多年研究之結晶，原本規劃於2024年發布，但最終推遲了。



Apple Watch將有血壓監測功能？（中關村在線提供）

值得注意的是，該功能並非直接提供精確的收縮壓與舒張壓讀數，而是側重於監測用戶的血壓上升趨勢，並在檢測到異常高血壓時向用戶發出警告。用戶接收到警告後，可將相關訊息提供給醫療專家以進行更深入的評估。

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Apple Watch將有血壓監測功能？（中關村在線提供）

高血壓因其隱蔽性而被譽為「無聲殺手」，患者在病情惡化前往往無明顯症狀，因此Apple Watch的早期檢測能力有望為挽救生命貢獻力量。目前，Apple Watch已具備檢測心房顫動（心律不齊）的功能，並支持單導聯心電圖讀數。此外，儘管在美國因專利問題被限制使用，但Apple Watch的血氧監測功能亦是其健康監測功能之一。

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Apple Watch將有血壓監測功能？（中關村在線提供）

據古爾曼消息，蘋果計劃在Apple Watch Ultra 3中率先引入血壓監測功能，並有望將此功能拓展至2025年發布的標準款Apple Watch中。然而，鑑於該功能此前曾有推遲記錄，蘋果能否如期在2025年推出仍存變數。據悉，蘋果在2022年的測試過程中曾遭遇準確性挑戰，但這些問題或已得到克服。

與此同時，蘋果還在不懈探索非侵入式血糖監測技術，但該技術尚未成熟，暫無法推出。

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