手機平均壽命只有4年 變慢等於玩完？響起這5大訊號代表夠鐘換機｜不少人不追求新款智能手機，抱住「用得就用」的心態，使用自己的手機，不過有研究指出手機平均壽命只有4年，當手機響起這5大警號，代表夠鐘換機了。



手機平均壽命只有4.4年

根據日本內閣府經濟社會綜合研究所的上年的調查結果，智能手機和平板電腦的平均使用壽命為4.4年。而更換手機的理由第一位是「故障」，佔38.7％，其次是「其他」30.7％和「升級」30.6％。

手機平均壽命只有4.4年 (資料圖片)

手機壽命接近時出現的徵兆

隨著手機或電池壽命大限將至，故障的發生的機會會增加。如果出現以下5個警號，可能是壽命接近的徵兆，立即參考：

換機警號 1. 手機運行緩慢

當手機受到過多負荷或隨著時間的推移出現老化時，處理能力會下降，運行變得緩慢。刪除不必要的應用程序和資料可以減輕手機負擔，但如果仍然運行緩慢，那麼壽命可能已經接近。

換機警號 1. 手機運行緩慢 (資料圖片)

換機警號 2. 無法安裝或更新作業系統和App

手機的作業系統和App是針對新一代機型開發的，因此隨著機型的老化，無法支援的作業系統和App會增加。如果無法安裝，即是壽命接近。

換機警號 2. 無法安裝或更新作業系統和App (資料圖片)

換機警號 3. 充電後迅速斷電

隨著電池老化，充電容量會減少，因此即使充滿電，電池也會很快耗盡。如果使用頻率不變，但電池耗電速度加快，充電次數增加，則是電池壽命接近的信號。

換機警號 3. 充電後迅速斷電 (資料圖片)

換機警號 4. 電池膨脹或過熱

電池老化進一步惡化時，可能會出現膨脹或過熱的情況。如果手機出現變形或屏幕故障及發熱異常，即是電池壽命接近的證據。

換機警號 4. 電池膨脹或過熱 (資料圖片)

換機警號 5. 電源自動關閉或頻繁Hang機

當電池老化時，手機可能會突然關機或Hang機。特別是Hang 機的情況，表明處理能力下降，這意味著不僅是電池，整個手機的壽命也可能差不多玩完。