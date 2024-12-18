手機充電爆炸意外｜邊充邊講電話於耳邊炸開印度20歲女頭重創身亡｜近年手機充電意外頻生，近日印度有一名20歲女子因為在充電時講電話，手機爆炸令頭部重創身亡，即睇詳情。



邊充邊講電話於耳邊炸開印度20歲女頭重創身亡

近日在印度馬偕爾邦查發生了一宗悲劇，一名20歲名叫基蘭（Kiran）的女子，一邊使用她的手機，一邊充電。她剛打開網絡連接，正在進行通話，突然手機在她耳邊爆炸，頭部受到嚴重的傷害。基蘭的母親聽到爆炸聲後，跑到女兒的房間，發現她受了重傷。家人迅速將基蘭送往最近的初級治療中心。後來因傷勢嚴重，基蘭又被轉送至康格拉的坦達醫學院進行進一步治療。

邊充邊講電話於耳邊炸開印度20歲女頭重創身亡 （示意圖）

儘管醫療人員十分努力，但基蘭於12月15日，即爆炸一週後去世，暫時未有手機及充電線的詳情，不過同類個案近日經常發生，有中國內地女童邊玩手機邊充電致觸電，亦有山西女子睡覺時為iPhone 14 Pro Max充電爆炸，導致嚴重燒傷，以及泰國女童邊充電邊玩手機觸電吐血身亡，到時手機充電時有哪些需注意的事項？

即睇充電禁忌

Apple曾提醒過，充電中的手機避免與身體接觸充電中的機背及充電線駁口位或會發出高溫，請避免皮膚長時間接觸充電線和接頭，更要避免睡或坐在充電線或接頭上，以免會造成不適或受傷。另外如果犯了這些充電禁忌，都有可能損害電池甚至帶來危險。

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消委會USB充電器5大安全貼士

除了在充電時要避免壞習慣之外，選擇充電器時也有注意事項，即睇消委會USB充電器5大安全貼士。