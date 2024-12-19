冬天暖爐開最高溫過夜2歲女嬰活活熱死父母被捕 即睇安全使用貼士｜近日美國發生了一索悲劇，有一對父母為2歲女兒開暖爐，結果女童活活熱死，即睇暖爐安全使用貼士。



冬天暖爐開最高溫過夜

近日美國發生了一起悲劇！踏入冬天，一對20多歲的年輕父母將他們2歲的女兒放在衣帽間的嬰兒床上。為了替女兒保暖，他們將暖爐調至最高溫度，並在床邊開了一整晚。翌日查看女兒情況時，發現女兒沒有了反應並報警，警員到場發現女童經已死亡。

冬天暖爐開最高溫過夜 (資料圖片)

2歲女嬰活活熱死父母被捕

根據美國媒體報導，在11月26日2歲女嬰活活熱死父母被捕晚上7點左右。來自印第安納州的23歲丈夫Jace Hirschy和21歲妻子Sintia Perez將2歲女兒被放在嬰兒床上。因為天氣寒冷，擔心她會著涼，所以在她的床邊放了一個小暖爐，並調至最高溫度。翌日下午在檢查女孩的情況時，發現她沒有反應，於是打電話報警尋求醫療協助。警方到場時，發現嬰兒床放在一個不到兩平方米的衣帽間裡。衣帽間的地板上滿是垃圾、用過的尿片和排泄物。嬰兒床也十分凌亂，法醫的檢查結果顯示，女孩因飢餓而死亡，被發現時胸部溫度高達攝氏43度。

女童父母Sintia Perez and Jace Hirschy被捕 (資料圖片)

該對父母隨即被警方逮捕。該對父母解釋說他們中午才起床，不過就被質疑為何但為何等三個小時後才去查看女孩的情況？他們就此未能解釋清楚。此外，這對父母另外有兩名三歲和五歲的孩子，但調查發現他們生活環境十分惡劣，孩子身上布滿了蝨，社會福利機構目前已緊急安置了這兩個孩子。而這對父母因疏忽造成死亡等罪行，目前已被捕。

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