李嘉誠都戴Apple Watch｜李嘉誠棄用精工錶改用Apple Watch？蘋果智能手錶必學2大緊急功能貼士｜眾所周知李嘉誠出名務實，即使擁有過千億身家。一直以來都有傳他只戴著精工手錶，完全是「窮到燶戴精工」的反例。不過今日李嘉誠基金會的照片中可以看到誠哥手上戴著的不再是精工，而是Apple Watch。到底Apple Watch有甚麼功能是超越精工手錶？



李嘉誠棄用精工錶改用Apple Watch？

我們也許不能擁有跟李嘉誠一樣的身家，但至少我們可以擁有誠哥一樣的手錶！眾所周知李嘉誠喜歡戴精工手錶，不過今日(12日)李嘉誠基金會發出的一張合照中，有不少眼尖的網民發現誠哥手上戴著的是Apple Watch，到底Apple Watch有甚麼實用功能，讓誠哥都會戴起它？即睇Apple Watch必學2大緊急功能貼士。

李嘉誠棄用精工錶改用Apple Watch？(李嘉誠基金會)

Apple Watch必學2大緊急功能貼士

1. 監測心臟情況

過往有不少人都因為Apple Watch這個功能救回一命！智能手錶可以監測心臟情況，及心肺適能，Apple Watch可為用家提供經科學認證的最大氧消耗量測試，這是反映心臟健康的重要指標。定期檢測心肺適能，觀察數值的變化趨勢，如果出現異常就要及早求診。除此之外亦可以偵察到心律不正等情況，有需要時可以馬上撥打緊急求助電話。

1.監測心臟情況 (Apple)

2.跌倒偵測

雖然按道理誠哥長時間都有保鏢旁身，不過相信他總有些獨處時間，去廁所或洗澡時如果不慎跌倒，Apple Watch都會有「跌倒偵測」可以感應到用家跌倒，然後快速撥打緊急電話。用家只需在 iPhone 上開啟 Watch app，然後點一下「我的手錶」分頁。點一下「緊急求助 SOS」。再選擇開啟或關閉「跌倒偵測」。如果開啟「跌倒偵測」，可選擇「總是開啟」或「只在體能訓練期間開啟」。

Apple Watch 跌倒偵測適用在 Series 4 或以後的款式，如設定時或在「健康App」輸入年齡為 55 歲以上，Apple Watch 會自動開啟跌倒偵測功能。