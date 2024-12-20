Google Maps意外破解西班牙兇殺案！地圖街景功能拍下運屍過程？｜近日西班牙警方在Google Maps的街景照片上意外發現了疑似一單失蹤案的運屍過程，協助了破案，即睇詳情。



Google Maps意外破解西班牙兇殺案！

Google Maps的實景功能可以幫到不少人了解當地的樣貌，但試幻想一下當你打開Google Maps時看到運屍過程，會有甚麼感受？近日西班牙警方在Google街景的意外協助下，破解了一宗長達一年的謀殺懸案。並在索里亞省逮捕了兩名疑犯，涉嫌參與2023年底一名古巴裔男子失蹤的案件。

Google Maps意外破解西班牙兇殺案！（資料圖片）

地圖街景功能拍下運屍過程？

在調查過程中，警方在網上查找線索時，留意到一張Google地圖的圖像，畫面上有一個人正將疑似人類遺骸的物品放入車尾箱中。而這張照片是由Google Maps的車輛在索里亞的一條小村塔胡埃科（Tajueco）村拍攝，該村只有幾十名居民。

地圖實景功能拍下運屍過程？（資料圖片）

去年11月23日一名古巴籍男子被一名親戚報告失蹤，該名親戚收到了一則可疑的短訊，聲稱是失蹤男子發送，指自己認識了一位新女朋友，準備離開西班牙，往後不能再用手機聯絡，然後便失去音訊。讓該名親戚心感不妙並向警方報案。在本月初，在索里亞附近一個墓地中，挖掘出一具嚴重腐爛的屍體，相信是受害人的遺體。

上週四警方拘捕兩名疑犯，分別是受害者的女朋友及她的現任男友，目前已被羈押。現在調查仍在進行當中。