耳機保養貼士｜用酒精清潔超錯/耳垢影響音質/跑步聽歌有風險？｜很多人出外都一定會佩戴耳機聽歌，不過耳機其實都要定期清潔保養，卻有很多人不為意一些壞習慣，損壞了耳機，例如用酒精清潔超錯，跑步聽歌有風險等，即睇耳機保養貼士。



耳垢影響音質？

耳機容易積聚皮脂、耳垢和面部產品等再依附著在用家身體的部分上，耳機每次放下來後更會吸附周圍環境中的更多污垢。清潔耳機除了延長使用時間，更會提升音質。清潔的頻率取決於使用耳機的頻率、使用時的活動以及氣候。假如每天使用並放在桌上的耳機應每週擦拭一次。健身時使用的耳機則可能需要在每次使用後擦拭，特別是出汗較多。建議密切關注耳機情況。大多數無線耳機通過小針和金屬墊充電，這些部位可能會因耳垢和灰塵而無法正常充電。

耳垢影響音質？(資料圖片)

如何清潔耳機？

當注意到耳機上有耳垢、灰塵、黏手印、油脂或汗水時，立即清潔它們，否則只會導致更多污垢，讓清潔更加困難。清潔時不要使用酒精，因為可能會去色或加速損壞皮革或織物。根據apple官方教路，使用70% 異丙醇酒精濕紙巾、75% 乙醇酒精濕紙巾或高樂氏Clorox 消毒濕紙巾來輕拭AirPods、AirPods Pro、AirPods Max 或EarPods 的外部表面，就不怕損壞機身，但仍要避免抹到耳機孔及收音咪黑色網面，這些地方用棉花沾洗手液或清水捽捽就夠了。

為了清潔充電盒內部，蘋果建議用乾布擦拭AirPods充電盒和耳機。我們喜歡使用用異丙醇輕微浸濕（但不要滴水！）的棉籤擦拭盒內的針和耳機連接器。如果你的耳罩式耳機充電不穩定，也可以用這種方法清潔其充電端口。我們提到的工具的刷子非常適合清理小型USB-C和Micro-USB端口，這些端口可能會被口袋中的絨毛堵塞。

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跑步聽歌有風險？

汗水會損害耳機，即使是防水和防汗耳機。因此，不要讓耳機長時間濕潤，因為水可能會慢慢滲入電池區或耳機本身，導致短路或損壞驅動單元。將無線耳機放入充電盒之前，請先擦乾。即使是游泳耳機，也該等乾燥再放好。不要讓濕氣進入耳機的噴嘴。如果在跑步中需要暫時取下耳機，或在健身房離開之前無法等待它們完全乾燥，可以輕輕搖晃以去除多餘的水分，才放在盒中。不要將耳機放在健身短褲口袋或運動胸罩中，在沒有防水盒的情況下，很容易積聚汗水，無法讓耳塞完全乾燥。

跑步聽歌有風險？(資料圖片)

耳機要定期用？

耳機作為電子產品，需要定期使用保持電池的活性，建議一周至少用一次，防止因長時間不使用而導致的電池老化或損壞。定期充電和使用將有助於延長耳機的整體使用壽命。