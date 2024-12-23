WhatsApp陣葵部分Android手機不能再用｜Meta 近日宣布，自 2025 年 1 月 1 日起，WhatsApp 將不再支援運行 Android KitKat（版本 4.4）或更舊系統的 Android 手機，不只是沒法升級更高的版本，而是連開 WhatsApp 使用都不能。



Meta 表示，停止支援老舊手機的主要原因是，這些設備的硬體性能已經無法應對 WhatsApp 的新功能需求。隨著人工智慧（AI）和其他高端功能逐漸融入 WhatsApp 的核心設計，較舊的硬體將無法提供穩定的使用體驗。

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受影響的手機型號與系統版本

根據 WhatsApp 公布的資訊，此次受到影響的手機型號包括一些曾經熱門的 Android 設備，例如Samsung Galaxy S3、Galaxy Note 2 等型號也在停止支援名單之列。這些手機普遍運行的是 Android KitKat 或更舊版本，而這些系統已無法滿足 WhatsApp 對性能和安全性的最低要求：

Samsung：Galaxy S3﹑Galaxy Note 2﹑Galaxy Ace 3﹑Galaxy S4 Mini

Motorola：Moto G（1st Gen）﹑Razr HD﹑Moto E 2014

HTC：One X﹑One X+﹑Desire 500﹑Desire 601

LG：Optimus G﹑Nexus 4﹑G2 Mini﹑L90

Sony：Xperia Z﹑Xperia SP﹑Xperia T﹑Xperia V



對於仍然使用這些裝置的用家來說，升級設備將是繼續使用 WhatsApp 的唯一選擇。特別是對於一些依賴 WhatsApp 進行日常通訊、個人社交的用家，這次調整可能會帶來不小的麻煩。

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如果你的手機在受影響名單中，首要就是為更換手機做好準備。在升級到新裝置之前，備份 WhatsApp 是關鍵。WhatsApp 提供了多種數據備份方式，例如將聊天記錄和媒體文件保存到 Google Drive 中，以確保數據能夠順利轉移到新裝置。這樣一來，無論是重要的對話還是珍貴的照片和影片，都不會因為更換手機而丟失。

除了備份，選擇一款適合的替代設備同樣重要。目前，大多數運行 Android 12 或更新版本的智能手機都能完全支援 WhatsApp 的所有功能。如果預算有限，市面上仍有許多高性價比的中階設備可以滿足需求：

資料來源：Phonearena