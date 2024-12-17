消委會50款平貴手機評比｜手機已經是生活不可缺少的工具，根據不同的使用需要，各個價位的手機都有其支持者，到底哪一款才是最適合自己呢？消委會最新測試 50 款款不同規格及設計的智能手機，發現部份手機的耐用程度未如理想，而當中有 19 款手機獲得 4.5 分總評。大熱的 iPhone 16 Pro Max 竟在綜合表現中只排第二，另一款手機獲得滿分表現。



由多國的消費者組織攜手合作進行測試，找到 50 款在香港也有出售的 5G 智能手機，品牌包括 Samsung﹑Apple﹑小米﹑Google 等，價格由 $1,798～$17,398 不等。針對手機的拍攝照片及影片功能、電池表現、耐用程度及綜合手機表現等進行測試，用家可以根據自己的使用需要和預算，再參考消委會的測試結果選擇適合的手機。

消委會50款平貴手機評比

相機表現由價格反映

消委會的測試結果發現，獲得 4.5 分拍照﹑拍片表現的手機，普遍是較高價的旗艦手機，如 iPhone 16 系列﹑Galaxy S24 系列﹑Galaxy Z Flip6﹑小米 14 Ultra﹑Google Pixel 系列等，即使在低光環境下也能有高質素的拍攝表現。

消委會50款平貴手機評比

充電速度測試：15分鐘充50%以上

部分用家對手機的充電速度有較大的要求，希望在短時間內把手機充滿電。消委會測試的手機都聲稱支援快速充電，經過測試後發現，OnePlus﹑小米Xiaomi﹑Motorola充電15分鐘後電量已達50%或以上。

+ 23

耐跌撞測試參差

消委會透過構造檢定、耐跌撞能力及防水測試手機的耐用程度，發現從0.8米高跌落石地面100次，Galaxy S24 Ultra﹑iPhone 16 Pro Max﹑iPhone 16 Pro跌撞100次後機身幾乎絲毫無損，得5點的最高評分。可是，Magic6 Pro﹑小米14﹑Google Pixel 8於跌撞測試後螢幕或機背損毀較明顯，只獲2.5點評分。

+ 18

綜合手機表現最佳：Samsung Galaxy S24 Ultra

在50款評測的手機中，從螢幕質素、音樂功能、手機功能、通話質素、使用方便程度、安全性及私隱等項目上，Samsung Galaxy S24 Ultra 表現最佳，成為唯一一款在綜合表現中取得 5 分滿分的手機。

（全50台手機詳盡評分，稍後再更新刊出）