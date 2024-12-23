iPad 11 預告：A17 Pro 處理器、5G晶片…你的下一個平板電腦選擇｜平板電腦無論用來睇戲煲劇還是玩遊戲都可以帶來更好的體驗，今次為大家整合 iPad 11的傳 聞，讓大家考慮要不要等iPad 11 推出之後「改朝換代」。



"1. \"【iPad 11】128GB 起跳！全新晶片、A17 Pro CPU，平板體驗再升級\"2. \"iPad 11 即將來襲：Apple 自研晶片加碼，效能、儲存全面革新！\"3. \"【新機曝光】iPad 11 传闻总览：Wi-Fi 6E、藍牙5.3，你值得等待的平板升級\"4. \"Apple iPad 11 預告：A17 Pro 處理器、5G晶片，你的下一個平板電腦選擇？\"5. \"iPad 11 機密揭露：從外觀設計到自研5G晶片，探索全新平板的可能性\""

1.基本儲存空間提升至128GB

目前入門款iPad的儲存容量64GB起跳，但隨著對遊戲需求的增加，預期Apple會將iPad 11的最低儲存空間提升至128GB，以符合整體iPad系列的需求，以滿足高需求的遊戲。

2.設計保持相同

在外觀設計上，iPad 11將延續前一代iPad 10的風格，包括10.9吋的Liquid Retina顯示器和纖薄邊框，以及會有更多顏色去吸引顧客。

3.支援Wi-Fi 6E和藍牙5.3技術

新款iPad 11預計將會支援Wi-Fi 6E和藍牙5.3，令連接更快速度和穩定。USB-C接口的數據傳輸速度可能將保持在480Mbps。

4.相機性能增強

在攝影方面，iPad 11預計將保留1200萬像素的超廣角後置相機和橫向的超廣角前置相機，但可能會引入智慧HDR 4技術，以提升拍攝效果。

5.搭載A17 Pro晶片

根據《彭博社》消息指，iPad 11將支援Apple Intelligence功能。根據目前iPad mini的規格，預計iPad 11將配備A17 Pro仿生晶片，並支援8GB RAM，與目前的A14晶片相比性能將會大大提升。

6.支援Apple Intelligence功能

iPad 11憑A17仿生晶片將可以使用先進的Apple Intelligence功能，這些功能將與iPadOS 18深度整合，充分發揮Apple晶片的處理能力，實現即時文字識別和智慧相機等高級特性，這些技術將讓設備能夠理解和處理文字及圖像，並在不同應用中進行智慧操作，簡化日常任務，提升效率。

7.優先使用自研5G晶片

此外，蘋果正在開發一款代號為Sinope的自製5G數據機晶片，第一代5G晶片將優先在iPad 11上採用，該晶片快之餘和範圍更廣闊。

8.推出經濟型精妙鍵盤

有指Apple正在為iPad設計一款更經濟的精妙鍵盤，主要特點是採用傳統按鍵設計，將支援iPad 11型號。

售價

售價方面，預計iPad 11 128GB WiFi版會由港元$2800起，按照不同的容量及網路使用方式將會有不同的價格。