距離 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 正式推出還有大約十個月，但圍繞這兩款新一代旗艦手機的傳聞已經陸續出現。有傳，iPhone 17 Pro 將改回使用鋁合金機身，鏡頭、晶片都有所提升，外觀方面，隨動態島縮細尺寸、螢幕整體感覺令人耳目一新。



鋁合金結合玻璃機背

Apple 在過去幾代iPhone Pro機種上，嘗試了多種材質。iPhone X 至 iPhone 14 Pro 採用不鏽鋼框架，iPhone 15 Pro 和 iPhone 16 Pro 更進一步使用鈦金屬框架。而據傳 iPhone 17 Pro 系列將回歸使用鋁合金框架，並首次推出一種創新的「鋁合金與玻璃結合」機背設計。這樣的改變可能是出於重量和耐用性的考量，為用家提供更輕便但依然高端的手感。

除此之外，iPhone 17 Pro 系列的相機模組將採用更大的「矩形鋁製鏡頭模組」，外觀上帶來更鮮明的識別度。這種設計可容納升級的鏡頭技術，進一步提升拍攝性能。

A19 Pro 晶片

作為Apple下一代核心處理器，A19 Pro 將採用台積電第三代 3nm 製程技術，提供更高的效能表現和能耗效率。對於用家而言，這意味著更快速的運行速度和更長的電池續航時間，尤其在處理高要求的 AI 運算和遊戲時，能提供無縫的體驗。

自家設計的 Wi-Fi 7 晶片

另一項令人期待的技術升級是Apple自行開發的 Wi-Fi 7 晶片。過去Apple的無線技術依賴於 Broadcom，而這次傳聞中Apple將引入自家研發的 Wi-Fi 7 晶片，這不僅能帶來更高的傳輸速度和更低的延遲，還可能加強Apple生態系統內的設備連接穩定性。

相機全線升級

相機一直是 iPhone Pro 系列的核心賣點，而 iPhone 17 Pro 系列的升級幅度尤為顯著。前置鏡頭的解析度將從目前的 1200 萬像素提升至 2400 萬像素，這意味著用家在自拍和Facetim 和使用前鏡自拍時，能享受到更高的細節表現。此外，後置長焦鏡頭將升級為 4800 萬像素，比前代的 1200 萬像素提升了四倍，進一步提升了長距離拍攝的清晰度和細節捕捉能力。

這樣的硬體升級可能特別吸引攝影愛好者，尤其是在人像模式和夜間拍攝的表現上，預計會帶來更細膩的畫面和更自然的散景效果。

標配12GB記憶體

17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 都將標配 12GB 記憶體，這是Apple首次在非 Max 款手機上引入如此高的 RAM 配置。相比於 iPhone 16 系列的 8GB 記憶體，這項升級將大幅提升多工處理能力，用家在執行多個高效能App時能體驗到更流暢的操作。

縮小版動態島

針對 iPhone 17 Pro Max，蘋果有望進一步縮小動態島（Dynamic Island）的尺寸，透過採用新型「金屬透鏡」（Metalens）技術，減少 Face ID 系統的占用空間。這項改進不僅提升了螢幕整體的視覺效果，還可能為其他功能區域的設計提供更多靈活性。