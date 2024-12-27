Apple Watch 11傳聞：發售日+售價整合｜將有血壓監測、血糖追蹤、發售日+售價｜Apple Watch 10於今年推出之後不少人已經開始期待Apple Watch 11，今次為大家整合了Apple Watch 11的傳聞，包括有血壓監測、血糖追蹤功能等。



Apple Watch Series 11 新功能傳聞

根據最新的消息，Apple Watch Series 11 可能在 2025 年 9 月正式發布，與 iPhone 17 同期推出。預計價格將從 399 美元起，基本設計可能與 Series 10 相似，但可能升級為更高效能的技術。傳聞中還提到會有血壓監測和血糖追蹤功能，並可能搭載改良版的 Siri 等 Apple Intelligence 功能。

Apple Watch Series 11 新功能傳聞 (Apple)

設計預測

雖然距離 Apple Watch 11 正式發布還有一段時間，但有關設計的傳聞開始浮出水面。據悉，Apple 可能會採用更高階的顯示技術，如 LTPO 或 Micro-LED，除了可以改善電池續航力之外，還會提高顯示解像度、亮度和飽和度，但預計 Apple Watch 11 的外觀設計不會有太大變化，仍將與 Series 10 保持相似的外形。

Apple Watch Series 11 新功能傳聞 (Apple)

新功能與規格

由於Appe與Masimo 的法律糾紛，Series 10 智能手錶在美國上市時禁用了 SpO2 監測技術。但Apple Watch 11 會恢復血氧檢測嗎？根據《彭博社》的Mark Gurman的說法，Apple Watch 11 可能會引入血壓監測或血糖追蹤功能，可以警告用戶有早期高血壓跡象，血壓和睡眠呼吸暫停症一樣，經常沒有被診斷，但卻相當致命，根據世界衛生組織數據，高血壓引致差不多全球13%的死亡。

新功能與規格 (資料圖片)

價格與發售時間預測

Apple Watch Series 11 預計將於2025年9月與 iPhone 17 一同推出，這符合Apple通常在秋季推出新設備的模式，以迎接購物季。傳聞指，預計在2025年推出的 Apple Watch SE 3 可能會降價，但 Series 11 的價格不太可能會有變動，傳42mm型號售價由399美元起，46mm無通訊型號售價由429美元起。