2024新型騙案手法回顧｜Carousell釣魚link／假萬寧積分到期通知｜騙徒手法層出不窮，一起回顧一下今年的新型詐騙手法，包括Carousell釣魚link／假萬寧積分到期通知，一起重溫一下，以防誤墮騙徒陷阱。



2024新型騙案手法回顧｜1. Carousell釣魚連結

騙徒先會假裝要向賣家購買物品，並會透過平台的付款功能支付款項。其後騙徒會冒充Carousell官方，製作一封電郵讓賣家輸入自己的信用卡資料及一次性付款密碼，從而盜取款項。之前亦有部份人墮入此騙局，事實上Carousell官方的平台付款功能並不是透過電郵交付，所以大家在Carosuell交易時要小心留意。

Carousell官方防詐騙提示

Carousell在官網提醒，官方的電郵都會有域名 @carousell.com／@thecarousell.com。收到自己是Carousell官方的電郵時，要小心檢查寄件人嘅電郵地址，確保沒有任何拼寫錯誤。另外收到要求提供個人資料的訊息及電郵時，小心切勿回覆要求提供密碼、信用卡／扣賬卡或任何個人資料的訊息及電郵；切勿點擊聲稱來自Carousell的可疑網址連結，仔細檢查網址欄位。

Carousell官方防詐騙提示(Carousell)

2024新型騙案手法回顧｜2.萬寧積分到期通知

有騙徒在假冒「萬寧」，向受害者發出sms並訛稱有積分將於今日內到期，然後誘騙接收者到虛假網站，顯示可以極低廉價格換購電子產品，從而套取用戶的信用卡資料，在短短一周已造成$27萬損失。

騙徒扮萬寧發釣魚短訊 一周15宗呃走27萬（CyberDefender 守網者 圖片）

萬寧發表聲明

萬寧發表聲明（萬寧圖片）

就此萬寧在網上發表聲明，提醒大眾萬寧已向通訊辦申請登記，萬寧的官方訊息將會以短訊發送人名稱為「#」號開頭的 #Mannings（早前涉案假戶口為mamings、用m扮nn）另外亦不會要求提供敏感個人資料或任何財務資訊的訊息，包括SMS、電子郵件或超連結。 除此之外，萬寧亦提供了3個方法去辨認是否詐騙通訊或網站：

1. 網域名稱除了「.com」之外，包括不熟悉的網域資料；

2. 網站內容中出現語法錯誤；和/或

3. 被要求提供個人資訊、銀行帳戶或信用卡資訊。

2024新型騙案手法回顧｜3.假冒銀聯國際釣魚短訊

騙徒會假冒銀聯國際職員，以「UnionPay」名稱向市民發送釣魚短訊，訛稱市民的中國銀聯帳戶將被自動扣款以支付某些費用，並且附上虛假客服熱線引誘市民回撥。之後會有騙徒指自己是保險公司職員，可以協助取消扣款，引導市民進入虛假的銀聯網站，騙取個人及銀行帳戶資料，以盜取取金錢。警方呼籲市民不應單憑騙徒提供的電話號碼便相信其身分，應向相關機構查證，以及切勿隨意點擊電郵、短訊或網頁內的超連結或登入任何可疑網站及下載附件。

假冒銀聯國際釣魚短訊 (ADCC)

2024新型騙案手法回顧｜4.假冒反詐騙協調中心釣魚短訊

連香港警務處反詐騙協調中心都成為詐騙的魚餌，有騙徒假冒香港警務處反詐騙協調中心的職員，以電話號碼+84 994 102 987向市民發送釣魚訊息，訛稱市民有被詐騙風險，要求市民回撥至虛假熱線8192 9380。然後取得其個人資料。警方提醒反詐騙協調中心已登記的短訊發送人名稱為「#ADCC18222」，短訊並不會附有任何超連結，勸市民小心核實對方身份。

假冒反詐騙協調中心釣魚短訊 (ADCC)

2024新型騙案手法回顧｜5.假冒「HKTVmall」刷單賺佣

騙徒假冒會HKTVmall員工，隨機將市民新增至WhatsApp群組。聲稱市民只要收藏產品，再截圖作證明就可以獲取薪酬。之後騙徒會要求到其偽冒釣魚網站或下載假應用程式，登記自己個人資料，以獲得相關訊息。亦有騙徒要求市民墊支刷單，在HKTVmall將貨品放入購物車後傳送截圖予騙徒，再將貨物的款項存入指定個人帳戶。初時，騙徒會兌現承諾，將貨款及佣金發給受害人，令受害人信以為真。直到受害人墊支更多金錢及大額的購物，騙徒就會失去聯絡。在此警方提醒HKTVmall及集團旗下所有子公司從未聘請刷單員，HKTVmall指定WhatsApp帳戶有藍剔認證；以及HKTVmall訂單交易都只會於指定網頁或應用程式內進行，不會以推廣方式邀請客戶撰寫產品評價，亦不會要求客戶收藏產品以提高商戶排名

留意此騙案不單只適用於HKTVmall，如果市民看到「刷單員」、「下單員」、「點讚員」等工作都要留意可能是騙案。