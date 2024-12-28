CLAMP展-Selection-直擊｜35週年特別巡迴展！大師筆下的奇幻世界

為了慶祝CLAMP出道35週年，早前於日本東京國立新美術館舉辦「CLAMP展」，讓觀眾一窺這個奇幻漫畫世界的神髓。雖然年中時展覽已經曲終人散，但接下來決定在日本多個地方舉行巡迴展「CLAMP展 -selection-」，第一站便在大阪舉行。記者剛好在展覽舉行期間前往，立刻進場分享展內精彩之處。



CLAMP是一個由多位才華橫溢的日本女性漫畫家組成的創作團隊，多年以來她們構築了許多膾炙人口的經典作品，由最早期《X》、《百變小櫻Magic Card》到《TSUBASA翼》，無一不深深打動著讀者的心。為了慶祝CLAMP出道35週年，除了之前於東京舉行的「Clamp展」外，還決定於日本多個地方舉行巡迴展「CLAMP展 -selection-」，第一站便在大阪舉行。展覽匯集了超過500件CLAMP作品，涵蓋了從經典鉅作《聖傳》到最新作品《百變小櫻Magic Card 透明牌篇》23部代表作。

位於大阪枚方公園Event Hall舉行的CLAMP展

CLAMP展-selection-

今代第一站「CLAMP展 -selection-」於大阪校方公園Event Hall中舉行，舉行日期由即日至2025年1月13日。

為CLAMP展-selection-而製作的原畫

展覽以「CLAMP」：「COLOR」、「LOVE」、「ADVENTURE」、「MAGIC」、「PHRASE」等5大主題來組織展示內容，帶領fans探索CLAMP獨特的創作世界。除了珍貴的原稿、手稿和劇本資料，展覽現場還設有大型投影裝置，讓觀眾身歷其境地感受CLAMP作品的魅力。不僅如此，展覽現場也有豐富的周邊商品供fans們選購，絕對是CLAMP迷的夢幻之地。

以不同的主題作展覽

每一區域都以其主題挑選不同的原畫展出

《Chobits》

百變小櫻最後小櫻與小狼互相表白情景

值得一提的是，CLAMP在不同作品中不時探討深遠的哲學內涵。無論是《TSUBASA翼》中的命運邂逅，還是《喜歡。所以喜歡》中的愛與自我認同，CLAMP的作品總能引發讀者深思。正是這種創作手法，而令CLAMP的作品歷久彌新，成為漫迷心目中的經典之作。

《xxxHOLiC》

《聖傳》

《東京巴比倫》

《X》

《魔法騎士》

《百變小櫻Magic Card》

《TSUBASA翼》

今次展覽中不少首次公開的新作品，為慶祝35週年，CLAMP特別創作了全新的畫作，與觀眾分享她們的創作靈感。另外還有不少動畫美術設計和劇本資料，展覽中將展出CLAMP作品改編動畫的珍貴素材，讓觀眾一睹幕後的創作過程。加上場內大量限定周邊商品，從明信片到掛畫，定能滿足CLAMP迷的收藏欲。

在場中有一個互動影片播放區

有一個Area展出了不同年期的作品，一目了然。

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CLAMP展-Selection-

入場者都可以隨機得到一張卡片

「CLAMP展-Selection-」展中還有不少專為展覽推出的精品，fans們不要錯過！

始終在場中有不少地方不可以拍攝，因此想完全感受CLAMP多年以來各作品的魅力，來日本時一定要前來參觀。