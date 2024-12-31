冬天快煮壺煲熱水飲 一不小心可能引致火災/觸電 即睇4大使用禁忌｜冬天除了開暖氣，很多人都會喝杯熱水暖身，不過用來煲水的快煮壺如果使用不當，一不小心就可能引致火災或觸電，即睇台電分享4大使用禁忌。



冬天快煮壺煲熱水飲 一不小心可能引致火災/觸電

快煮壺是一種高功率家電，雖然外型看似普通的煮水壺，但其底部設計完全不同，因此使用上有一些特別注意事項。若不小心，可能會面臨燙傷、觸電或火災等風險。以下是四個快煮壺的使用禁忌：

冬天快煮壺煲熱水飲 一不小心可能引致火災/觸電 (資料圖片)

快煮壺使用禁忌 1. 不可弄濕底座及壺底

快煮壺是利用底座，在上面插電煲水，因此在使用前，需確保壺底和底座保持乾燥。在清洗時，切勿直接使用水沖洗壺身外部及底座，以避免入水導致短路故障。

快煮壺使用禁忌 1. 不可弄濕底座及壺底 (資料圖片)

快煮壺使用禁忌 2. 不可先通電再加水

在接通電源前，務必先將水加入壺內，以防因壺空燒造成故障和引致潛在危險。

快煮壺使用禁忌 2. 不可先通電再加水 (資料圖片)

快煮壺使用禁忌 3.避免使用延長線

由於快煮壺的耗電量高，消耗的功率也較大。使用時建議使用專用的迴路插座，以免用電超過負載，造成安全隱患。

快煮壺使用禁忌 3.避免使用延長線 (資料圖片)

快煮壺使用禁忌 4. 不用不插

不使用時，請記得拔除插頭。此外，定期清潔快煮壺，去除壺內的水垢，不僅能提高安全性和衛生，也能節省能源。

冬天快煮壺煲熱水飲 一不小心可能引致火災/觸電 ( 資料圖片)