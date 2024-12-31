跨年﹑年宵人迫人必用！唔使再問邊到集合　一設定隨時搵朋友位置

跨年還是年宵都是人潮湧動的時候，與朋友家人會合都可能成為一場挑戰。iPhone 的「尋找」功能在這些情況下，能夠發揮極大的作用。透過精準的定位與共享功能，用家可以快速找到朋友或親友位置。



分享位置：與家人朋友同步

首先，啟用「尋找」功能之前，需要確保 iPhone 上已安裝「尋找」App，並且雙方都已登入 iCloud 帳戶，開啟「共享位置」功能。這是所有位置追蹤操作的前提。

開啟 iPhone 的「訊息」App，點選左下角的「+」圖示，然後選擇「位置」。傳送位置後，點選「分享」將自己的即時位置共享，或者「要求」對方的位置資訊。確保共享後，對方可以在地圖上即時看到你的所在，或者你也能看到對方的地點。

精準尋找功能

如果你和朋友都使用 iPhone 15 或 iPhone 16，那麼「精準尋找」功能將是完美的解決方案。即便在人山人海中，也能迅速定位彼此的位置。

先開啟「尋找」App，點擊底部的「聯絡人」標籤。選擇想要找到的朋友名稱。如果尚未共享位置，可以選擇「分享」自己的位置或「要求」對方的位置資訊。如果雙方距離較遠，點擊「路線」，地圖會顯示出從你的所在地到對方的位置的最佳路線。當彼此距離接近時，系統會顯示箭頭指向對方的位置，並提供距離估算。按照指引前進，即可輕鬆找到對方。