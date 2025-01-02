Apple Magic Mouse傳下代可以3種方法控制 可用語音AI功能操控滑鼠使用｜有外媒指Apple已經研發了一個Magic Mouse 結合了觸控、語音控制和手勢操作，即睇詳情。



Apple Mouse傳下代可以3種方法控制

有韓國媒體yeux1222指出Apple已經創建了一個原型Magic Mouse其功能包括觸控、語音控制和手勢操作。《彭博社》的Mark Gurman在社交媒體C上表示，以AI的角度來看，這些功能的出現都十分合理。

Apple Mouse傳下代可以3種方法控制 (Apple)

Mark Gurman指出：「關於新Magic Mouse的語音控制功能在有AI的前題下是合理的，另外人體工學和手勢操作及USB-C也會重新配置」並指Apple計劃將專注於更符合人體工學的設計和手勢操作。如果下一代Magic Mouse包括語音控制，很可能是用於Apple Intelligence，讓用戶能夠操作Siri或使用語音指令。

Mark Gurman指出：「關於新Magic Mouse的語音控制功能在有AI的前題下是合理的，另外人體工學和手勢操作及USB-C也會重新配置」(Mark Gurman)

傳下代Apple Mouse 可用語音AI功能操控滑鼠使用 (資料圖片)

Magic Mouse更新周期較長。到目前為止，Apple自2019年推出Magic Mouse 2以來，並沒有顯著的更新，只增加了新顏色，並將Lightning口更換為USB-C口。今次的更新有可能是為未來的新功能做準備。Mark Gurman曾於近期表示，Apple計劃對Magic Mouse進行「全面改造」，採用更現代的設計。例如Apple將會把充電口從設備底部移至更易於操作的位置，但當時未提到語音控制或手勢支持。

新版Magic Mouse推出日期

而根據Mark Gurman和yeux1222提供的信息都指出，Magic Mouse很有可能將於2026年推出，並可能與同樣預計於該年發布的OLED MacBook Pro一起推出。