內地14歲仔打機課金1.5個月總超6萬 家長拒找數怒斥Apple不肯退款｜打機課金提升表現人之常情，不過近日有內地14歲男生為了打機，在個半月之間課金超過6萬元，家長拒絕找數，並怒斥向Apple申請退款不果。



內地14歲仔打機課金1.5個月總超6萬

不少中學生都會在課餘時間打機放鬆一下，釋放壓力，不過近日內地就有家長在新浪旗下的消费者服務平台「黑猫投訴」，怒斥Apple不予退款，指自己的14歲兒子在11月1日至12月16日之間，於App Store為遊戲《幻唐志：逍遙外傳》充值超過6萬元，訂單數量超過220單。

家長拒找數怒斥Apple不肯退款

家長指自己的平板有錄入有孩子指紋，兒子亦知道密碼，家長了解情況後立即透過Apple App申請退款，但兩次申請都以不符合理由退款被拒絕，撥打了Apple客服電話，再次申請退款，結果2024年12月24日蘋果客服還是告知她拒絕退款，220宗訂單申訴都以拒絕退款告終，家長無法接受Apple公司的處理結果，認為未成年人在家長不知情的情況下充值大筆金額，家長作為法定代理人有權拒絕追認，廢除合約，退還充值金錢，請求「黑猫投訴」從中協調退還全部款項。

事實上近年不少商戶都會將未成人的行為判定無效並退款，但亦有商戶會因為申請人沒有直接證據，證明相關消費是由未年人未經家長同意進行的，故此拒絕退款。

App Store家長模式防止銀包大出血

不少App Store的App的程式都要付費，如果想防止子女胡亂下載，可以開啟「購買前詢問」的功能，當子女要購買App時就會在自己的裝置上收到通知，再判自己去決定是否批准購買。

1.在設定中點擊自己的名字，然後選擇「家人共享」。

1.在設定中點擊自己的名字，然後選擇「家人共享」。 (Apple)

2.可選擇是否批准購買