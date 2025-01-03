手機成癮｜美國人均日看電話205次！開啟內置1個模式減低腦部刺激｜手機在現今社會基本上已成為必須品，無論上網還是打電話都十分方便，但就是這樣方便的設計，反而讓人十分容易上癮，近日有調查發現美國人均日看電話205次！可見手機成癮問題相當嚴重，不過就有專家教路，可以開啟手機內置1個模式減低腦部刺激，即睇詳情。



美國人均日看電話205次

根據Reviews.org的一項新調查，揭示2024年平均美國人每天檢查智能手機的次數高達205次。意味著，每天平均每五分鐘會查看手機一次。全年計下來，這相當於看手機兩個半月時間。相比2023年，2024的數據上升了42.3%。2023年美國人平均每天檢查手機144次。

美國人均日看電話205次(資料圖片）

手機使用增長的原因

至於是甚麼原因導致手機使用量的上升？部分原因可能是因為2024年有選舉，或者因為人們覺得有必要不斷跟進新聞和最新情況。

每日看手機做什麼？

那到底美國人在這205次看手機時在做什麼呢？調查發現以下結果：

-80.6% 在醒來的10分鐘內檢查手機。

-65.7% 在洗手間使用手機。

-53.7% 在同一房間內給別人發短信。

-38.1% 在約會時使用手機。

-27% 在開車時查看手機。

最值得留意的是76%人會在收到通知五分鐘內查看手機，即是說即使本來無意查看手機都會受到通知的影響。

76%人會在收到通知五分鐘內查看手機，即是說即使本來無意查看手機都會受到通知的影響。(資料圖片）

各代人手機使用情況

調查還顯示，不同世代的手機使用情況有差異明顯。1997-2005年間出生的Z世代平均每天在手機上花費6小時18分鐘，位居榜首。1981-1996年出生的千禧世代平均為6小時2分鐘。而1965-1980年出生的X世代則花費4小時54分。嬰兒潮（出生於1946-1964年間）那一代人使用的時間則為3小時18分鐘。1945年前出生的沉默的一代在智能手機上的使用時間最少，僅為1小時16分鐘。

其中千禧世代最頻繁檢查手機，平均每天檢查324次。他們在失去手機時感受到的焦慮也最為明顯，80%的千禧世代表示沒有手機會感到焦慮。

不過，今年自認為對手機上癮的人數卻有所減少，手機成癮的報告下降了23%。

1945年前出生的沉默的一代在智能手機上的使用時間最少，僅為1小時16分鐘。(資料圖片）

減少屏幕時間妙招｜開啟內置1個模式減低腦部刺激

如果希望減少屏幕時間的人，建議將手機設置為灰階模式，讓屏幕看起來不那麼吸引，從而減少使用時間。

即睇灰階模式開啟教學🔽