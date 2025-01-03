中國電信推健身環大師激似任天堂RingFit！網民揶揄：像素級模仿｜任天堂出名對侵權作品絕不手軟，近日中國企業中國電信竟推出一款與任天堂遊戲「RingFit」十分相似的遊戲《健身環大師》，是否直線挑戰任天堂法務部？



中國企業推健身環遊戲激似RingFit！

中國電信在7月公布了一款名為《健身環大師》的產品，在近日受到大量網民關注，認為其設計與 2019 年任天堂推出的《健身環大冒險》（RingFit）十分相似。

中國推出的遊戲《健身環大師》在近日受到大量網民關注，認為其設計與 2019 年任天堂推出的《健身環大冒險》（RingFit）十分相似。。（微博@遊民星空）

這款產品玩法與RingFit相似，將由健身環裝置和安裝在機頂盒上的健身環大師區域組成。健身環裝置通過USB接收器連接到機頂盒，用戶即可用來在家中做運動、健身和娛樂。產品包含專業的健身課程，讓用戶可以健身、燃脂、跑步等，覆蓋多個健身動作，如手臂、腹部、背部、臀部、大腿等，滿足不同程度的用家需求。

產品玩法與RingFit相似，將由健身環裝置和安裝在機頂盒上的健身環大師區域組成。健身環裝置通過USB接收器連接到機頂盒，用戶即可用來在家中做運動、健身和娛樂。（《健身環大師》宣傳片）

有網友向該中國電信客服查問該設備是否與任天堂的《健身環大冒險》相似，客服人員即沒有正面回應，而是表示「是否相似無法確認，建議您試用並向工作人員諮詢詳細信息」。而線下工作人員也表示「我們不太清楚，這是通訊公司推出的產品」

產品玩法與RingFit相似，將由健身環裝置和安裝在機頂盒上的健身環大師區域組成。健身環裝置通過USB接收器連接到機頂盒，用戶即可用來在家中做運動、健身和娛樂。（《健身環大師》宣傳片）

網民揶揄：像素級模仿

網民揶揄，笑指這是「像素級模仿」(X:SimonJP404)

有網民直指這根本是抄襲（X：@feng8276)

此產品推出後在網上被不少網民揶揄，笑指這是「像素級模仿」，亦有網民直指這根本是抄襲，連產品包裝的封面都近乎一樣，相當過份。未知這會否成為任天堂法務部2025年的「第一滴血」？