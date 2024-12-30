傳Samsung VR裝置Switch｜傳Samsung新頭戴式裝置取名為Switch 無懼挑戰任天堂最強法務部？｜擁有「最強法務部」之稱的任天堂過往出征過不少單位，侵犯了自家的版權。而手機界龍頭公司Samsung則有傳準備將新頭戴式裝置取名為Switch，疑似挑戰最強法務部？



傳Samsung新頭戴式裝置取名為Switch

Samsung和Google最近展示了他們首款 XR 頭戴式裝置，內部代號為 Project Moohan，但令大眾注意的是其潛在的品牌名稱。根據商標申請，Samsung可能在考慮將這款XR 設備命名為 「Switch」，這個名稱與任天堂的當紅的遊戲機Switch一樣。

Project Moohan( Samsung)

有傳Samsung最近向歐洲聯盟知識產權局（EUIPO）和英國知識產權局（UKIPO）提交了一份商標申請，其中包含「Samsung Switch」一詞。該申請涵蓋了大部份 XR 相關設備，包括：

虛擬實境頭盔

增強實境眼鏡

混合實境（MR）顯示器

智能眼鏡和可穿戴電腦

虛擬運動模擬器

「Switch」將 成為三星所有 AR/VR/XR 頭戴式裝置和眼鏡的品牌名稱。這個名稱可能暗示著用家可在 AR、VR 和 MR 模式之間的無縫切換。

無懼挑戰任天堂最強法務部？

任天堂已建立的「Switch」品牌，過往任天堂都有出征過不少公司指對方侵犯了自己公司的版權。然而，由於Samsung的申請涉及的是 XR 設備而非遊戲主機，故此可能屬於不同的分類。如果此申請獲得批准，Samsung的「Switch」 可能為新產品線中的一個領先系列。

Samsung 無懼挑戰任天堂最強法務部？(Nintendo)

傳聞XR頭戴式將具備以下功能：

-高解像度的 Micro OLED/OLEDoS 顯示屏，以提供沉浸式視覺體驗。

-多個相機和感應器，用於手部追蹤和用戶界面導航。

-支持Google的 Gemini AI 助手，使其成為一款先進的生產力和娛樂工具。

-該頭戴式裝置預計將於今年稍後推出，價格大約是 $1,000 美元($7700港元)到 $1,500 美元( $11000港元)之間，處於 Meta 的 Quest 系列和 Apple 的 Vision Pro 之間。

無論「Switch」 會否成為官方品牌，此商標都暗示了Samsung有意在 XR 領域發展。結合強大的硬件與 AI 驅動功能，Samsung的 XR 頭戴式裝置可能會成為日益增長的擔任AR/VR 市場中重要角色。如果Samsung使用「Switch」這個名稱，那將是一個大膽的聲明——證明是他們能夠避開與任天堂的潛在法律爭議。