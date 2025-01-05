Netflix《地》冷門神作動畫觀後感｜別飛OP+ED、留意2個隱藏細節｜改篇自同名漫畫的《地。—關於地球的運動—》正在Netflix上播出，這套動畫算是今季黑馬，在網上被不少粉絲捧為「冷門神作」，有人認為是其作品名字《地》讓人誤以為是教科書類的物理／地理動畫，減低了觀看意慾。事實上《地》在尋求科學真理同時，亦探討信仰和人性而賺人熱淚，不少觀眾都被角色對真理的堅持，及歷史傳承的過程為感動。除此之外，《地》不止在故事內容上花心思，名稱上和片頭片尾曲製作上亦有精心設計過，你又留意到嗎？



冷門神作《地》故事背景

動畫將時間線設定在中世紀，在哥白尼（1543 年）發表《天體運行論》前，架空現實故事設定當時的教會及普遍人類相信「天動說」，一套認為地球在宇宙中心，所有天體都是圍繞地轉動的學說。而當時的宗教亦信奉這套理論，認為是神安排人類在宇宙中心的地球上，賦予人類特別的地位。而研究或指出「地動說」，即太陽為宇宙中心，地球只是其中一個圍繞太陽行走的天體，嚴重違反教會的思想，這些人會被打壓為異端者，繼而嚴刑拷打甚至處死。故事的主角就是活在這架空背景下，仍堅持研究及推動「地動說」。

冷門神作《地》故事背景（《地》劇照）

動畫2個隱藏細節

1.《地》是一字多義的名稱

《地》這套動畫的日文名稱是《チ》（發音為Chi），在日文中有不少字都是相同發音。在每小節的過場畫面中，都會有不同角色讀出「チ」，細心的觀眾可能會發現在大部分時間中文字幕都是顯示「地」，不過有某幾個小節亦翻譯為「知」和「血」，事實上「知」和「血」在日文中都是相同發音「チ」。而在那幾個小節當中，都有提及過「知」和「血」，「知」代表知識、「血」則代表在追求真理路上付出的重大代價。一字貫穿了整部作品三大重要概念，相當有想法。

1.《地》是一字多義的名稱（《地》劇照）

2.每章片頭曲＋片尾曲動畫都不同？

《地》每章的主角都不同，而製作團隊竟然花了心思，每轉一次主角就會在片頭曲和片尾曲中替換至相關角色，細心得來亦讓觀眾更能與角色一同「換代」。

2.每章片頭曲＋片尾曲動畫都不同？（《地》片頭曲截圖）

片頭曲《怪獸》旋律早在2021年出現？

另外值得一提的是，片頭曲《怪獸》由日本樂團sakanaction演出，而旋律其實早在2021年的一個眼鏡廣告中，被主唱山口一郎哼出過，當時還未有歌詞，時隔幾年終於配上歌詞在大家面前呈現，相當驚喜。而因為《怪獸》相當燴炙人口，但完整版一直都未釋出，讓不少粉絲都意猶未盡，高呼「拜託給我完整版」。之所以一直未能推出完整版是因為主唱山口一郎考慮到自身健康，改變了工作分配時間，同時不想隨便交差，所以請粉絲耐心等候吧！

《地》動畫觀後感

動畫目前連載而14集，逢星期六在Netflix將會更新。以下是筆者觀看1至14集後的觀後感。

*******以下內容涉及劇透，敬請留意*******

1．以科學談人情

筆者觀看《地》後，腦中第一時間想起了一套電影《星際啟示錄》，兩者都是在以科學的主題和背景下，描繪人情。兩套作品改變世界的方式都並非是靠「理性」的方式，反而是靠「感動」和「愛」這種「感性」的方式。兩套作品的主角都不是單靠自己去發掘及傳遞真理，而是相信「感動」和「愛」能夠讓對方接收到信息，然後將意志傳承開去。例如竹《地》中第一章主角拉斐爾明明可以交出資料，卻為了讓地動說能夠研究下去，用自己的死去留下感動，影響後世；《星際啟示錄》中，Cooper在黑洞中用重力傳遞訊息給女兒，為什麼他相信女兒會懂？因為「愛是唯一能超越時間與空間的事物」。兩套作品都在指出「感性」在科學領域中同樣起到關鍵作用，顛覆人們所以為的「科學只關理性事」的想法，亦是這兩套作品賺人熱淚的其中一個原因。

以科學談人情（《地》劇照）

2. 劇中金句「不正確不代表沒意義」

可以被推翻的才叫科學，不能被推翻的叫做信仰或看法。劇中不少角色都面臨自己多年研究成果或看法被推翻的局面，例如主張天動說的皮耶司特伯爵發現地動說的證據，意味著如果地動說是真的，就要推翻自己及前人2000年的研究成果。但劇中多次提到一個概念「不正確不代表沒意義」，在現實生活中，並非所有的難題或領域都有前人在帶領，這時唯有錯誤在前方引領帶我們尋找真理。

劇中金句「不正確不代表沒意義」（《地》劇照）

3. 人類是渺小還是強大？

故事中的人們作為「前人」，有感人類十分渺小，不能像神一樣，一早擁有真理，亦認為地上的生活是痛苦的，唯有信奉神，才能死後前往幸福的天國，劇中的奧克茲就是一個例子，他認為天動說是將人類所在的地球設計在宇宙最底層，天上的星星都像嘲笑地面的人類一樣，讓他無法直視天空。在「本來無一物」的角度來看，人類的確起始擁有的很少，然而人類卻靠著傳承，結合多位、多代人的研究、經驗，擁有了後來人類所得到的知識。起初擁有的很少，後來得到的卻很多，豈不是在反映人類的強大？

人類是渺小還是強大？（《地》劇照）

情況就如《死亡筆記》一樣，有人認為L最後死在夜神月的計謀下，證明L不及夜神月強，但亦有人如筆者一樣認為，L在沒有死神、沒有線索的情況下，設計一個又一個「實驗」，找到極為貼近真相的事實，反映出L的智力更勝一籌和思維的強大。

也許「強大」並非是「本來有多少」，而是「後來可以有多少」，可能性及可塑性才是人類強大的關鍵。