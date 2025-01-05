2025年1月動畫新番推薦｜我獨自升級第2季、阪本日常、藥師少女2期｜一年之始、每年1月大批新的日本動畫上架，今次足足有68部作品登場，現整理了當中15部必睇作品，包括有霸權預感的少年JUMP系列作《阪本日常 SAKAMOTO DAYS》,還是名作續編《藥師少女的獨語》、我的幸福婚約、《我獨自升級》第2季，以及《Dr.STONE 新石紀》最終第4季《SCIENCE FUTURE》。



機動戰士Gundam GQuuuuuuX｜1月17日日本戲院上映

由《新世紀福音戰士EVA》班底khara主理的全新高達作品，1月17日會先行在日本的戲院上映，之後再在電視及串流播出，由於推出方式特別，故此在15部推薦作之外挑選出來做成特別推介。

高達Gundam GQuuuuuX新作由EVA團隊製作

天手讓葉是名女高中生，在空中的宇宙殖民地過著平靜的生活。但在遇到難民少女娜安後，她被捲入了非法機動戰士決鬥競技《軍團戰》之中。她化名《瑪秋》參賽，駕駛著GQuuuuuuX，每日投身激烈的戰鬥。同時，被宇宙軍隊和警察兩方追捕的神秘機動戰士《高達》及其駕駛員──少年修治，出現在她們面前。

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藥師少女的獨語 第2季｜2025年1月10日

在煙花巷長大的少女貓貓，最初被人口販子抓到皇宮當婢女，卻憑自少訓練的藥師技能及推理能力在後官中生存下來。第2季講到皇帝寵妃・玉葉妃懷有龍種，貓貓返回翡翠宮繼續擔任驗毒工作，針對妃子和皇子的下毒事件再次發生、潛流暗湧。



藥師少女的獨語 第2季｜2025年1月10日

我獨自升級 第2季｜2025年1月2日

世界各地相繼出現連接異次元的「傳送門」，陸續覺醒能力的有志之士組織起「獵人」團體狩獵傳送門中的魔物。主角成振宇本為能力最弱的E 級獵，被恥笑是「人類最弱兵器」，意外完成隱藏任務後，發生了二次升級、並背著全世界不斷變強……

我獨自升級 第2季｜2025年1月2日

SAKAMOTO DAYS 坂本日常｜2025年1月11日

中年發福的四眼馬尾男坂本太郎，表面與愛妻開著便利商店快樂度日本，真實身分其實是個退隱多年的傳奇殺手！然而過去的手下阿新忽然上門，表示殺手界正懸賞要取坂本太郎的命，江湖從此多事。

SAKAMOTO DAYS 坂本日常｜2025年1月11日

BanG Dream! Ave Mujica｜2025年1月2日

《BanG Dream!》系列旗下第6支樂團Ave Mujica的故事，作品繼續由BanG Dream 動畫系列名導演本広大+編劇綾奈ゆにこ負責。在幕前風光無限的豐川祥子，其實失去了同伴和家庭，是甚麼令她繼續堅持夾band呢？

BanG Dream! Ave Mujica｜2025年1月2日

我的幸福婚約 第二季｜2025年1月6日

顎木あくみ同名輕小說繼續改篇第二季動畫，故事描述名門之後齋森美世因生母早逝，自由被後母與繼妹欺凌，長大後被迫下嫁冷酷無情的年輕軍人久堂清霞。然而在朝夕相處後，美世漸與這個冷酷傲慢的美男子譜出浪漫戀曲。

我的幸福婚約 第二季｜2025年1月6日

Dr.STONE 新石紀 SCIENCE FUTURE｜2025年1月9日

天才高中生發明家大木大樹向暗戀對象小川槓表白時地球出來一道神秘光線、全人類石化3700年後返回原始時代，大樹意外重獲自由，並一步一步讓同伴復活，組織起「科學王國」。第4季是動畫最終季，主角一行人乘船向美國新大陸出發、冒險航程漸入尾聲。

Dr.STONE 新石紀 SCIENCE FUTURE｜2025年1月9日

超超超超超喜歡你的100個女朋友 第2季｜2025年1月12日

高中一年級生愛城戀太郎被告知在高中校園生活中將遇見100個真命天女，甜到糖尿病的多人數純愛後宮作品來到第2季！戀太郎回揀好？可否100個女朋友全都要？

超超超超超喜歡你的100個女朋友 第2季｜2025年1月12日

地縛少年花子君 2｜2025年1月12日

等了5年，地縛少年真正的第2季動畫回來了，終於不再玩番外短篇，七大不可思議的「時鐘守護者」失控，引至海鷗學園全體學生變成老人家，花子同學為令學園恢復原狀，將與某人物合作；同時，花子的助手寧寧有不可告人的秘密？

地縛少年花子君 2｜2025年1月12日

全修。｜2025年1月5日

MAPPA新作，天才動畫導演廣瀨夏子宣布，下部作品將挑戰劇場版愛情喜劇，但其實她是個從未拍過拖的A0，陷入困境的夏子，某天醒來後發現穿越到童年最愛作品《滅亡的故事》的世界中，或者可為她帶來靈感？

全修。｜2025年1月5日

中年男的異世界網購生活｜2025年1月9日

三十八歲中年大叔健一，在山中採集野菜時意外轉移到異世界，並發現自己擁有奇妙的「網購」能力，可以在異世界打開網購平台「香格里拉」購買各種商品，並利用這屈機的「外掛」在冒世界如魚得水。

中年男的異世界網購生活｜2025年1月9日

吸吸吸吸吸血鬼｜2025年1月11日

老浴堂「戀之湯」的美少年員工森蘭丸，真正身份是活了450年的吸血鬼，他一直等待澡堂第４代當家立野李仁成年後，吸啜他純潔的童貞之血，然而李仁升高中後馬上就墜入愛河，森蘭為「保護」李仁的童貞之血，鬧出不少笑話。

吸吸吸吸吸血鬼｜2025年1月11日

魔神創造傳｜2025年1月12日

BANDAI為了繼續賣玩具，重啟了《魔神英雄傳》，夢想成為人氣「RyuTuber」的小學四年生「星部飛雲」一天在拍片時意外到了異世界「宙部界」，並與魔神「龍神丸」一起戰鬥，對抗最終大魔王「エンジョーダ」。

魔神創造傳｜2025年1月12日

青春特調蜂蜜檸檬蘇打｜2025年1月8日

內向「i人」羽花因不擅言詞被初中同學笑她是『石頭』，漸漸她也忘了自己甚麼時候哭過笑過；某天，她遇見了檸檬髮色的少年「浦」，為了追趕她，羽花選擇了同一所高中，單調的校園生活，忽然變成一杯如汽水般泡沫四射的「青春特調蜂蜜檸檬蘇打」。

青春特調蜂蜜檸檬蘇打｜2025年1月8日

我和班上最討厭的女生結婚了。｜2025年1月3日

高中生北条才人被迫與無法好好最處、性格火星撞地球的女生櫻森朱音結婚，他們決定要對外隱瞞夫妻關係，互相厭惡卻又要過著天天上學同班、回家同居的「新婚生活」。

我和班上最討厭的女生結婚了。｜2025年1月3日

在沖繩喜歡上的女孩子方言講太多太棘手了｜2025年1月4日

轉校到沖繩的中村照秋，愛上同班的喜屋武同學，但甜蜜的新戀情，卻因為聽不懂她的沖繩方言而鬧出種種小風波和笑話。而幫助他與喜屋武溝通的比嘉夏菜同學，實際上也在暗戀照秋？！