WhatsApp新功能｜App內置掃描文件免第三方轉PDF！3步即影即send｜作為打工仔，平時想在工作WhatsApp群傳送掃描文件，就要用第三方軟件掃描，再儲存，然後儲存成pdf檔，再回到WhatsApp上傳檔案，不過近日WhatsApp就推出了新功能，讓用戶可以在App內置掃描文件轉PDF，無需第三方軟件，即影即send，即睇教學。



WhatsApp App內置掃描文件教學

1. 在WhatsApp對方框中點擊左下角「+」再選「文件」

1. 在WhatsApp對方框中選擇「文件」

2.開啟相機掃描文件

開啟相機後，相機會自動掃瞄文件範圍，並以「綠框」顯示，按下中間白色圈圈的拍照按鈕即可截下圖像，完成後可按「儲存」。

2.開啟相機掃描文件

3.完成後按「儲存」即可儲存成pdf

用家亦可以掃瞄多張文件，成為多頁的pdf檔

3.完成後按「儲存」即可儲存成pdf

4.可以立即在對話中傳送

預覽過沒有問題之後，即可點擊發送，全程無須使用第三方軟件，十分方便。

4.可以立即在對話中傳送

WhatsApp 5大必學新功能

錄音轉文字

今年 WhatsApp 推出的新功能中，錄音轉文字功能，以往用家對於錄音沒有選擇權，在不能聽錄音的場合，或面對過長的錄音，用家也沒有辦法。現時可以使用錄音轉文字功能。把廣東話錄音瞬間以文字方式呈現，為一眾不喜歡聽錄音的用家解決長久以來的問題。

聯絡人管理更靈活

WhatsApp 針對聯絡人管理功能進行了升級，用家現在可以直接透過 WhatsApp 的網頁版、Windows 軟件或其他已連結的裝置新增、編輯或刪除聯絡人，無需依賴手機的通訊錄。這項功能對於經常在多個裝置之間切換的用家來說無疑是一大便利。

更值得一提的是，WhatsApp 引入了「僅儲存到 WhatsApp」的選項。這意味著用家可以將聯絡人信息保留在 WhatsApp 上，而不需要同步到手機的通訊錄中，這在用家更換裝置時尤為實用。此外，新的「自訂清單」與「最愛」功能讓用戶可以根據自己的需求對聯絡人進行分類，無論是快速找到重要聯絡人，還是整理頻繁的聊天對象，都變得更加方便。

Whatsapp 新功能「最愛」分類

群組活動功能

群組功能一直是 WhatsApp 的核心之一，而 2024 年推出的「活動」功能則為群組的使用方式注入了更多創意與實用性。用家現在可以在群組中直接建立活動，並邀請成員參與。活動的回覆（RSVP）情況會實時更新，而詳細資訊則顯示在群組的資訊頁面中，方便成員隨時查閱。此外，WhatsApp 還會自動發送活動提醒，確保每個人不會錯過任何重要時刻。

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視像通話升級

WhatsApp 視像通話現在支援多達 32 人同時加入，這對於大型團隊會議或遠程家庭聚會來說是個非常實用的功能。同時，新增的濾鏡與背景功能為視像通話增添了更多趣味，用家可以根據自己的心情選擇適合的視覺效果，讓每次通話都更具個性化。

創意表達的新方式

WhatsApp 在個性化表達方面也帶來了不少驚喜。用家現在可以將自己的相片轉換成專屬貼圖，直接用於聊天中，這些貼圖不僅有趣，還能展現個人風格。此外，還可以瀏覽龐大的 GIPHY 貼圖庫，搜尋並使用動態貼圖，無需額外下載應用程式，為對話增添更多活力與樂趣。