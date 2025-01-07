藍色監獄潔世一結婚？日本19歲女子欲做新娘卻因動畫設定無法簽紙｜曾有日本男子跟認識了10年的初音未來結婚，沒想到在上年12月24日又有一位19歲日本女子，在TikTok上單方面宣布與《藍色監獄》主角潔世一結婚，但卻因為內一個動畫設定，無法成功簽紙做「潔太」。



日本19歲女子與《藍色監獄》潔世一結婚

日本曾有一名男子近藤顯彥與虛擬角色初音結婚、引來極大迴響。想不到與動畫角色結婚的人陸續有來。近日一名19歲女子在社交媒體TikTok上宣布與《藍色監獄》中的角色潔世一結婚。這位超級粉絲在大阪的婚禮場地舉辦了婚禮，並發布了婚禮的照片和影片，可以看到現場有婚紗、蛋糕、戒指、花，還有手工製作潔世一等身大小的紙板人偶。

日本19歲女子與《BLUELOCK》潔世一結婚 (資料圖片)

日本19歲女子與《BLUELOCK》潔世一結婚 (資料圖片)

日本曾有一名男子近藤顯彥與虛擬角色初音結婚引來極大迴響 (資料圖片)

因動畫1設定無法簽紙？

這位19歲的女子於12月24日在大阪舉行了婚禮，正好是在《藍色監獄》第二季結局之後，網民對對於這場婚禮反應不一，有人表示祝賀和支持，也有人指潔世一只得17歲未成年，對這頭婚事表示擔憂，更有人對整個概念感到不安。這位新娘對所有祝賀的評論表示感謝，亦對一些負面評論表示歉意，因為冒犯到人而感到抱歉。

女方早前在TikTok上發表日文／英文雙語聲明，回應了有關潔世一年齡的擔憂，表示知道日本的法定結婚年齡是18歲，潔世一尚未成年，因此這場婚禮只有儀式。自己目前尚未入紙提交結婚登記。

因動畫1設定無法簽紙？ (資料圖片)

這位新娘對所有祝賀的評論表示感謝，亦對一些負面評論表示歉意，因為冒犯到人而感到抱歉 (資料圖片)

因潔世一找回人生意義

根據這位女性的社交媒體顯示，她自2024年4月以來就一直是潔世一的粉絲，並且從2024年10月開始計劃這場婚禮。她曾以潔世一為主題的舉辦過生日派對，裡面有多張潔世一的照片、周邊和模型。並在照片下寫上了一條感人的備註「生日快樂。謝謝你出生並遇見我。在遇見潔世一之前，我的生活不快樂，覺得自己被上帝厭惡，但如今遇見潔世一後，我很高興自己活著，多虧潔世一，我才能在兼職工作和學校中努力。希望成為一個適合潔世的女孩，所以我努力增值自己。」

因潔世一找回人生意義 (@yoichi_o4o1)