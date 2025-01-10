暖氣忘了關！湖南女上課後回家發現住處被燒毁 即睇暖氣安全貼士｜趕出門口竟然引致火災？一位湖南女學生因趕出門上課，忘記關暖氣，結果令住所的客廳起火，繼而燒毀，即睇詳情。



暖氣忘了關！湖南女上課後回家發現住處被燒毁

近日湖南一名女學生出門時，忘記關閉暖氣機就出門口，結果令家

中起火，即使消防員已經及時將火撲滅，未有蔓延，不過屋內已被燒黑。

即使消防員已經及時將火撲滅，未有蔓延，不過屋內已被燒黑。（示意圖）

中國國家消防救援局官方微博「中國消防」(微博)

在中國國家消防救援局官方微博「中國消防」發布，在湖南省岳陽市一名女學生因擔心上學遲到，匆忙跑出門時忘記關閉暖爐。結果暖氣機的高溫點燃了客廳的桌布，結果引起火災。消防隊接案後迅速出動，及時撲滅了大火，未讓火勢蔓延，但房屋內部已被燒得漆黑一片。

該女生的母親在隨後的媒體採訪中表示，平日都有提醒女兒出門前記得關掉暖爐，不過這天女兒因為趕著出門，所以忘記了。結果就引致火災。

電暖爐使用禁忌 1. 放近布類產品

今次的意外之所以會發生，就是因為暖風機靠近布類產品。在使用暖爐時，應特別注意電暖器的周圍環境，避免將其放置在易燃物品附近，例如布類產品、紙張或其他可燃材料。這些物品一旦受到暖爐的高溫影響，極易引發火災。因此，建議在使用暖爐時，保持電暖器周圍至少一米的距離，並清理周圍的雜物。此外，定期檢查暖爐的運行狀況，確保沒有異常發熱或冒煙現象。如果發現任何異常，應立即關閉暖爐並尋求專業維修，以避免意外事故的發生。

電暖爐使用禁忌1. 放近布類產品(資料圖片)

電暖爐使用禁忌 2.緊閉門窗

關閉門窗使用電暖爐是最常見的錯誤。有人認為與使用冷氣一樣，關閉門窗可以保持室內溫度，但這樣會導致通風不良。特別是對於消耗氧氣的電暖爐，如陶瓷暖爐，長時間使用可能會導致氧氣不足，引致一氧化碳中毒。一氧化碳是一種無色無味的氣體，無法被人察覺，長時間吸入會對人體造成嚴重損害。因此，在使用暖爐的同時，保持門窗微開，保持空氣的新鮮流通。即使是其他類型的暖爐，長時間使用後也可能因氧氣不足而影響健康造成危害。

電暖爐使用禁忌1.緊閉門窗(資料圖片)

電暖爐使用禁忌 3.使用延長線

第二個錯誤是使用延長線。不少人為方便會用延長線，但大多延長線的最大負荷為1650W，而市面上常見的陶瓷電暖爐功率可達1200W，葉片型電暖爐則可達1500W。果延長線的功率不足以支持暖爐的運行，就可能導致過載，引發火災。專家建議最好使用單獨的插座，並選擇合資格的延長線，以避免過熱或火災。