iPhone 17傳聞整合｜採用A19 Pro晶片？Pro版3鏡頭都有4800萬像素｜近日有不少iPhone 17的傳聞，當中就有傳會採用A19 Pro晶片，以及3個鏡頭的像素都會升級至4800萬，今次整合了目前為止的iPhone 17傳聞，讓大家決定要不要等iPhone 17出再換機。



iPhone 17 外觀設計

有傳Apple預計在 2025 年將推出四款型號：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，另外更會有新的 iPhone 17 「Slim」 或 「Air」版本。 iPhone 17 Plus則被取消，預期iPhone 17 會更薄，屏幕約為 6.6 英寸，厚度在六英寸以下。

iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的屏幕尺寸分別為 6.3 英寸和 6.9 英寸，而iPhone 17 Air 的尺寸將恰好介於這兩款設備之間。所以Apple 也可能會增加標準 iPhone 17 的整體尺寸。

iPhone 17 機型 (資料圖片)

iPhone 17 相機鏡頭

相機更新方面，有傳Apple 正研發一款新的 2400 萬像素前置相機，配備六片鏡頭，而 iPhone 17 Pro Max 可能有升級的 4800 萬像素長焦相機，超越目前的 1200 萬像素傳感器。 預計將包括4800 萬像素的廣角相機、4800 萬像素的超廣角相機和4800 萬像素的四棱鏡長焦相機，這將成為第一款搭載三個 4800 萬像素相機的 iPhone。而iPhone 17 Air 預計將擁有一個 48 萬像素的單鏡頭後置相機。

另外預計至少會有一款 iPhone 17 型號將具備機械光圈，允許用戶調整 iPhone 17 的光圈大小，改變進入鏡頭的光量。iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 將繼續包含 5 倍光學變焦長焦鏡頭。

相機鏡頭

iPhone 17 系列重點

iPhone 17 Air

多個傳言表明Apple預計將擁有比目前 iPhone 型號更薄的設計。早期的傳言暗示這將是 「Plus」版 iPhone 的替代品，但亦有一些傳言則表明它實際上將是一款比目前的 Pro Max版iPhone 更貴的版本。

iPhone 17 Air (資料圖片)

iPhone 17 Slim 特徵

傳言提到有一款新 iPhone 被稱為 「iPhone 17 Slim」或 「iPhone 17 Air」，雖然不知道 Apple 將在 2025 年推出時會是甚麼名字給它什麼名稱，但這設備將會具有更薄的設計，根據 Bloomberg 的 Mark Gurman，iPhone 17 Air 將比目前的 iPhone 16 Pro 薄約兩毫米。目前iPhone 16 Pro 厚 8.25 毫米，如果新款iPhone 17薄兩毫米，將約為 6.25 毫米，成為 Apple 目前為止最薄的 iPhone。

iPhone 17 Slim(資料圖片)

iPhone 17

Apple 可能會在 2025 年為標準 iPhone 17 型號引入新的顯示屏尺寸。iPhone 17 的尺寸可能從 6.1 英寸上升到 6.3 英寸，而與 iPhone 16 Pro 的尺寸相同iPhone 17 型號可能會因為 Apple 採用的新的玻璃和金屬拼接材料工藝，令邊緣和後蓋之間的更平滑過渡。目前尚不清楚是適用於所有 iPhone 17 型號。還是僅適用於 iPhone 17 Pro 型號。

iPhone 17 設計

iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max

有傅Apple 計劃取消鈦金屬框架，而改回使用鋁材質。據聞iPhone 17 Pro 型號據傳將包括半鋁半玻璃的後背，而不是全玻璃背面。背面的上半部分將由鋁製成，而下半部分將繼續由玻璃製成，以支持無線充電功能。部分鋁製背面可能使 iPhone 17 Pro 型號在跌落時更耐用。Apple 計劃為相機凸起的部份設計一個更大的矩形，並將由鋁而非玻璃製成。另外iPhone 17 系列將獲得一種比目前 iPhone 型號的陶瓷護盾，擁有更耐刮的防反射顯示屏。

iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max (資料圖片)

A19 Pro芯片

iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 預計將配備 A19 Pro 芯片，而 iPhone 17 和 iPhone 17 Slim 則可能配備標準的 A19 芯片。而在RAM方面，高階版的 iPhone 17 型號可能配備 12GB RAM，而標準 iPhone 17 型號預期將擁有 8GB。有分析師認為 12GB RAM 的升級將僅限於 iPhone 17 Pro 及Pro Max版，其他型號將配備 8GB RAM。

A19 Pro芯片 (資料圖片)

可能沒有SIM 卡槽？

Apple 明年將在更多國家移除 iPhone 的實體 SIM 卡槽，雖然目前尚未清楚具體是哪些國家。但Apple 在美國的 iPhone 14 型號中已經取消了 SIM 卡插槽，而在美國以外的 iPhone 中仍然存在實體 SIM。基於 iPhone 17 Air 的預計厚度，很大機會完全沒有 SIM 卡槽。