電動車一個月唔叉電唔用會點？結果喜出望外　車廠教正確做法

電動車因其環保、節能等特性，成為越來越多車主的選擇。然而，許多車主對於長時間停放未充電的電動車是否會出現問題感到擔憂，尤其是在寒冷的天氣中，電池性能會否受影響成為一個熱門話題。最近，有車主分享他將電動車停放在寒冷的車庫中長達一個月未充電的經歷，結果卻出乎意料。



這位車主擁有來自一輛Kia EV6，計劃了一趟長達28天的假期，期間將車停放在寒冷的獨立車庫中，外部溫度時常徘徊在零度左右，最低甚至達到攝氏約-11度。在出發前，他將電池充至80%，以減少電池壽命的損耗。然而，讓人意外的是，當他回來時，車上的電量僅下降了約2%，幾乎沒有明顯的續航損失。

Kia EV6沒有充電一個月，加上在冷凍天氣下，電量都沒有明顯的下跌。

這一結果主要得益於電動車的低靜態耗能設計。與傳統燃油車不同，電動車即使長時間未使用，電池也不會出現大幅度的電量流失。這是因為電動車配備了先進的電池管理系統，可以在車輛不使用時自動進入低功耗模式，保持電池的健康狀態。

新版Model Y 設計 (Tesla)

不過，這並不意味著所有電動車都可以隨意長時間停放。不同品牌和車型對於長時間停放的要求有所不同。例如，Tesla 建議長時間停放時保持車輛連接充電器，以便電池在需要時能夠自動補充電量；而福特則建議Mustang Mach-E車主在停放時保持50%左右的電量，並斷開12伏電池。這些建議體現了不同車型的設計差異，也提醒車主在存放車輛前應該仔細閱讀車輛手冊，瞭解製造商的具體建議。