Tesla 新版Model Y 2025 於香港上市 後驅版一換一$33.9萬起最快5月交車｜Tesla 新版 Model Y在香港正式上市，除了繼承2023年推出的Model 3設計概念，更加入了其他設計，而後驅版一換一後的價格由$33.9萬起，即睇詳情。



新版Model Y 設計

設計方面今次的Tesla Model Y一共有5色可選，包括基礎設定色神秘灰，以及另外加$9,600可選擇珍珠白色，$14000可選擇的冰川藍、閃電銀和極致紅，而車輪方面即可以選擇19" Crossflow 版車輪和加$15,500可以選擇的20'' Helix 2.0 版車輪。內飾則可選擇黑色或黑色與白色。

新版Model Y 設計 (Tesla)

Model Y 外型及性能

而在外型方面，2025 新款的Model Y大燈採用了與Cybertruck相似的貫穿式燈帶設計，而在車尾則新增了內嵌貫穿式投射燈，與Model 3相似，另外燈光亦可以撥桿操控。

在性能方面，後輪驅動的續航距離為466公里WLTP，最高速度為201公里/小時，加速速度為5.9秒0-100公里/小時；長續航四驅動版的續航距離則為551公里WLTP，最高速度為201公里/小時，加速速度為4.3秒0-100公里/小時。

新版Model Y冰川藍 (Tesla)

Model Y 價錢

價錢方面，後驅版連稅前售價為453,798元，一換一後分別為339,798元。長續航四驅動版為$541,668元起，一換一後427,668元起。而Performance版則尚未推出，新車最快5月就可以交付。