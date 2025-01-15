消委會重申熱水爐冇GU標誌極高危！貪平淘寶隨時一氧化碳中毒｜冬天最舒服的時間莫過於晚上沖熱水涼，不過早前就有人安裝了沒有「GU」安全標誌、不合格的熱水爐引致一氧化碳中毒！那到底熱水爐該如何選擇？即睇消委會熱水爐使用禁忌及安全貼士。



消委會熱水爐使用禁忌 1. 選用沒有「GU」標誌熱水爐

機電署批准在香港出售及使用的氣體熱水爐，都會加有「GU」標誌。無排煙道的燃氣熱水器在香港是法律禁止安裝的。此類產品因沒有排煙通道，會直接抽取室內空氣中進行燃燒，產生的廢氣（包括一氧化碳）也會排放到室內，導致一氧化碳積聚。

消委會熱水爐使用禁忌 1. 選用沒有「GU」標誌熱水爐 (資料圖片)

熱水爐使用禁忌 2. 非註冊氣體裝置技工進行安裝

自行安裝熱水器或安排未註冊的氣體裝置技工進行安裝，忽視了非法安裝所帶來的安全風險，有可能引致意外。

早前曾有人在網上張貼家中安裝沒有GU標誌的熱水爐相片，被網民指靠害。（fb淘寶開心share截圖）

熱水爐使用禁忌 3. 爐具老化或缺乏保養

熱水器長時間未經註冊氣體供應公司定期檢查和維護，老化的零件會影響燃燒，導致一氧化碳產生過多。如果熱水器外殼嚴重生鏽，廢氣可能會從受損的地方流入室內。

上年年底大窩口邨一家三口一氧化碳中毒，男事主表示約8年前托朋友從深圳買熱水爐，來港自行安裝，多年來使用石油氣罐洗澡，懷疑爐具老化肇禍。（黃學潤攝）

消委會熱水爐使用禁忌 4.浴室通風不足

浴室的門窗緊閉，抽氣扇又沒有開啟，會導致房間內的一氧化碳濃度迅速上升。

浴室通風不足 (資料圖片)

消委會熱水爐使用安全貼士

1.只應選購及使用有「GU」標誌的氣體熱水爐

根據《燃氣安全條例》，所有進口、銷售和供應的家用燃氣設備，包括氣體熱水爐，必須經氣體安全監督（即電機工程署署長）書面批准，合格的話會有標有「GU」標誌以作識別。

只應選購及使用有「GU」標誌的氣體熱水爐 (資料圖片)

帶有「GU」標誌的對衡式熱水爐配備合格的煙道。燃燒所需的新鮮空氣直接從戶外抽取，燃燒後廢氣會直接排放到戶外，不會消耗或污染室內空氣，避免室內一氧化碳積聚，從而造成危險風險。

2.安裝、更換或維修必須由註冊燃氣安裝工進行

安裝、更換及維修燃氣熱水器，都應由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行。註冊燃氣安裝工將根據工作守則規定和爐具安裝說明書進行，以確保符合法例和製造商的要求。建議市民不要自行安裝或雇用未註冊的燃氣安裝工，以免不當安裝導致燃氣洩漏或安全風險。這更會違反《氣體安全條例》，可能會被檢控。

安裝、更換或維修必須由註冊燃氣安裝工進行

3.用戶應至少每18個月進行一次定期安全檢查

要妥善維護氣體熱水爐，應每18個月就安排註冊氣體供應公司或註冊氣體工程承辦進行安全檢查。檢查和維護需要專業知識，請用戶不要自行拆卸熱水器。

4.使用氣體爐時，必須保持室內良好通風。

使用氣體爐時，室內必須保持良好通風，例如開抽風扇並保持所有門窗打開。如果發現氣體熱水爐損壞、生鏽或運行異常，應立即停止使用並聯繫註冊氣體供應公司進行查詢。

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