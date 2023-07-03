淘寶群組分享安裝無GU標誌熱水爐 網民群起炮轟：隨時會累死人｜在香港安裝熱水爐有相關法例規管，市民須要使用經機電工程署安全監督及批准的爐具以確保安全；惟最近有人在Facebook的淘寶群組中分享有人安裝懷疑是購自淘寶、未經機電工程署許可的熱水爐，引起網民高度關注和群起炮轟其妄顧人命安全。



淘寶群組分享無GU標誌熱水爐 網民質疑為淘寶貨自行安裝

一名網民在7月3日早上於Facebook群組「淘寶開心share」中發表帖文，內文僅得一句「原來唔使EU都用到」，並附上一張已接駁喉管及貼於牆場、應該是已安裝好的熱水器的照片。

https://www.facebook.com/groups/taobaohappyshare/permalink/3549144935412367

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帖文在發布後受到大量關注、網民湧入帖文留言回覆：這是因為據本港機電工程署網頁所載資料，所有在香港供應或售賣的住宅式氣體熱水爐，必須已經取得機電工程署氣體安全監督的批准；而已獲批准的住宅式氣體用具均會附有一個「GU」標誌，以便市民辨別及選購。

https://www.emsd.gov.hk/gsp/tc/a04.html

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網民認為樓主見到沒有「GU」標誌的熱水爐也能在香港使用，於是發文分享，只是錯將「GU」打成「EU」；後來樓主亦在帖文的回應中指自己是打錯字、本應是「GU」。確實在照片之中的熱水爐身上也沒能見到「GU」標誌，而且在照片中更可見到熱水爐機身印有簡體字的「數碼恆溫」字樣，懷疑有人貪平，在淘寶購買熱水爐後自行安裝。

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網民提出相關法律炮轟樓主妄顧安全 有人稱已報警

跟據本港機電工程署網頁所載資料，用戶不應購買未附有「GU」標誌的住宅式氣體熱水爐、或攜帶入境或進口未經批准的住宅式氣體熱水爐於本港使用；用戶亦不應自行安裝或安排由非註冊氣體工程承辦商或非註冊氣體裝置技工進行安裝或改裝氣體熱水爐；否則即屬違法，可能會被檢控。

https://www.emsd.gov.hk/gsp/tc/a04.html

使用不合規格的熱水爐的確有風險，一旦引發火警甚至爆炸，會對鄰居以至整棟大廈的居民構成危險。因此不少網民都炮轟樓主不負責任，「住你上下左右嘅單位真係慘」、「係咪傻架咁都夠膽裝」、「PK又自私」、「爆起上嚟自己死就好唔好害到其他人」等；亦有多人留詢言問樓主「住邊區」、「住喺邊」以釐清拍攝地點是否自己居所的附近，亦可通知該區居民注意。

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留言中亦不乏明確指出使用沒有GU標籤的熱水爐是違反法例的網民；亦有網民留意到相中熱水爐只得一條排氣管、未有見到吸鮮風用的管道，沒有GU標籤才是正常。更有網民指出如果是公屋單位的話，可能會因為觸犯法例而被政府中止租約須將單位歸還。

按圖放大網民炮轟網民無GU標籤熱水爐照片：



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樓主可能是有見於「群情洶湧」，留言「澄清」安裝熱水器的人並非自己、照片拍攝的地點亦非其居所；只是「出去做嘢見到」便拍照分享，並指出自己「返工成日見到」以及「影相唔犯法」。不過網民對此不買帳，認為就算不是自己的居所，見到違規熱水爐亦應向相關部門舉報；更有人中回應表示已將帖子Cap圖並經警方網上報案系統投案；寄望警方能查清楚涉事熱水爐的位置，以排除潛在危險。

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