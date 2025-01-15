洗衣機勿開啟1模式！用「這個」方法洗更慳電費、衣物顏色更鮮艷｜很多人家中都有一台洗衣機，但經常洗衣服的話電費肯定會有增無減，除了減少洗衣服，還有甚麼方法可以慳電費？其實只要開少「這個」模式，即可減少電費支出，另外衣物的顏色也會更艷，即睇詳情。



洗衣機勿開啟1模式！「這個」方法洗更慳電費

洗衣機是生活中不可或缺的電器，但不少人卻忽視洗衣設定對於能源消耗和衣物保護的重要性。許多家庭習慣使用熱水模式來清洗衣物，然而這樣不僅會增加電費，還可能導致衣物顏色褪色和面料受損。其實，選擇冷水洗滌不僅能有效節省能源，還能延長衣物的壽命，保持顏色鮮豔，即睇冷水洗衣3大好處。

洗衣機勿開啟1模式！

冷水洗衫3大好處

1. 節省能源

洗衣機運行所消耗的90%能源都用於熱水。從熱水轉為溫水可以將能量使用減半，而轉為冷水則能再減少能量消耗。

節省能源 (資料圖片)

2. 延長衣物壽命

洗衣清潔衣物同時也會破壞衣物纖維。熱水對衣物纖維的損害更大，導致衣物更快磨損，使用冷水洗滌有助於保護面料，讓衣物看起來更新。熱水對面料纖維的損害更大。在冷水中清洗深色面料可以幫助保持顏色的鮮豔。

延長衣物壽命 (資料圖片)

3. 有助防止皺摺

選擇較低的水溫可幫助減少衣物的皺摺。冷水對大多數面料纖維的損害小於熱水，尤其是對於容易皺的面料，如棉和亞麻。請遵循製造商的護理標籤，確保水溫不超過建議數值。