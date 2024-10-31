洗衣機保養｜衣服越洗越臭？了解成因+4大貼士 定期清潔「這個」｜洗衣仍是日常家務，不過很多人都不知道，其實洗衣機是需要保養的，不然有機會讓衣服越洗越臭，即了解成因+4大洗衣機保養貼士 。



洗衣機保養四大貼士

洗衣機在使用過程中容易積累污垢和細菌，如果不及時保養，可能會影響洗衣效果和縮短使用壽命。台灣家電達人486先生就分享以下4個簡單保養貼士，有助延長洗衣機的使用壽命。

1. 適量使用洗衣液

使用過量的洗衣液會殘留在洗衣桶內，導致細菌滋生。如果洗過的衣物仍然有異味，可能是因為使用的洗衣液過量或不合適。使用洗衣劑時，應根據衣物的數量及參考瓶身的用量說明，或者善用洗衣機的自動投放功能，以延長洗衣機的使用壽命。

適量使用洗衣液 (資料圖片)

2. 打開洗衣機門通風+定期深層清潔

洗衣機內部經常處於潮濕和溫暖的環境，洗衣液和污垢容易積聚，滋生霉菌與細菌的。 486先生建議，每次洗衣後都應打開洗衣機的門，讓它通風晾乾內部。此外，建議每月使用清洗劑進行深層清潔，如洗衣機有內置「桶清潔」功能，可以與清洗液搭配使用。

打開洗衣機門通風+定期深層清潔 (資料圖片)

3. 定期清理過濾器

洗衣機的排水泵過濾器容易積聚異物，不僅影響排水效率，嚴重起來甚至會導致機器故障。建議每月檢查並清理過濾器。使用前亦應拔掉電源，然後打開位於機器底部的過濾器，清除內部的絨毛和異物，讓洗衣機可以順利運作。

定期清理過濾器 (資料圖片)

4. 適量放置衣物

一次放入過多衣物會減少洗衣機內部的滾動空間，清洗效果會被降低之餘，還會因運行不平衡令機器出現震動和噪音，嚴重可能損壞機器。486先生建議，每次洗衣的衣物量應控制在桶容量的70%以內；而滾筒式洗衣機，應避免使用洗衣袋，以免影響運行時平衡。