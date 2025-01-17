電腦不應關機？長閂機內零件隨時出事！3大關鍵因素決定應否長開｜不少人都十分好奇，到底電腦是否應該長開，事實上要決定是否應長開有很多因素，即睇3大關鍵因素決定該長開還是長關。



電腦不應關機？3大關鍵因素決定應否長開

國外儲存裝置公司Western Digital曾指出有三大因素去決定電腦是否應該開啟，主要按照習慣和環境因素去決定，即睇3個關鍵因素。

電腦不應關機？長閂機內零件隨時生鏽！(資料圖片)

這些條件不應長關電腦

1.濕度過高

在相對濕度較高的環境中，長時間將電腦關閉可能會腐蝕電子零件。除了生鏽之外，甚至可能導致霉菌生長，對電子零件造成不可逆轉的損害。因此，在這種情況下，保持電腦運行可能更明智。

在相對濕度較高的環境中，長時間將電腦關閉可能會腐蝕電子零件。 (資料圖片)

2.使用頻率高

如果一天需要多次使用電腦，每次關機所造成的熱循環也可能對電子產品造成損害，現在電子設備會進入睡眠模式或待機模式，這也可以保持低耗能。在這種情況下，保持電腦運行可能更方便。不過如果長時間不使用電腦，例如超過一兩天，則建議關閉電腦。長時間不使用的電腦在待機模式下可能會浪費能源。

這情況下該用完即關機

房屋年齡和電壓不穩

如果居住的房屋較舊或電壓不穩定，長時間將電腦開著可能風險更高。雖然電腦通常配備有穩壓器，但長期的電壓波動仍然可能損壞電子零件。