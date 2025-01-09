冬天開暖氣致印度男1家5口窒息死亡全因做錯1事 即睇暖爐安全貼士｜冬天天氣凍不少人都會開暖氣取暖，不過如果不小心隨時有生命危險，印度近日就有一家因天冷所以開暖氣，導致1家5口窒息死亡，即睇詳情及暖爐安全使用貼士。



冬天開暖氣致印度男1家5口窒息死亡全因做錯1事

近日在印度查謨和喀什米爾區，有一位婦人因聯絡不到兒子一家，於是請房東上門查看，結果發現一家五口疑似因窒息而陳屍屋內。警方表示，這對夫婦及其三名孩子在位於潘德雷坦的住所被發現昏迷，當地居民隨即將他們送往醫院，並通知警方。經初步調查5人都是因窒息而死亡，最年幼的一名孩子只是出生了28天。初步懷疑他們的死因是因將住所的窗門緊閉後開了暖氣，令室內的一氧化碳濃度上升，引致頭暈、乏力。

當地政府呼籲民眾留意的有關安全使用取暖設備的建議，以防止此類悲劇事件的發生。

冬天開暖氣致印度男1家5口窒息死亡全因做錯1事

電暖爐使用禁忌

事實上使用暖氣時都有不少禁忌，一不留神可能會有危險，即暖爐使用禁忌

電暖爐使用禁忌 1.緊閉門窗

關閉門窗使用電暖爐是最常見的錯誤。有人認為與使用冷氣一樣，關閉門窗可以保持室內溫度，但這樣會導致通風不良。特別是對於消耗氧氣的電暖爐，如陶瓷暖爐，長時間使用可能會導致氧氣不足，引致一氧化碳中毒。一氧化碳是一種無色無味的氣體，無法被人察覺，長時間吸入會對人體造成嚴重損害。因此，在使用暖爐的同時，保持門窗微開，保持空氣的新鮮流通。即使是其他類型的暖爐，長時間使用後也可能因氧氣不足而影響健康造成危害。

電暖爐使用禁忌1.緊閉門窗(資料圖片)

電暖爐使用禁忌 2.使用延長線

第二個錯誤是使用延長線。不少人為方便會用延長線，但大多延長線的最大負荷為1650W，而市面上常見的陶瓷電暖爐功率可達1200W，葉片型電暖爐則可達1500W。果延長線的功率不足以支持暖爐的運行，就可能導致過載，引發火災。專家建議最好使用單獨的插座，並選擇合資格的延長線，以避免過熱或火災。

3大常犯錯誤 (資料圖片)

電暖爐使用禁忌 3. 放近布類產品

在使用暖爐時，應特別注意電暖器的周圍環境，避免將其放置在易燃物品附近，例如布類產品、紙張或其他可燃材料。這些物品一旦受到暖爐的高溫影響，極易引發火災。因此，建議在使用暖爐時，保持電暖器周圍至少一米的距離，並清理周圍的雜物。此外，定期檢查暖爐的運行狀況，確保沒有異常發熱或冒煙現象。如果發現任何異常，應立即關閉暖爐並尋求專業維修，以避免意外事故的發生。