Netflix再加價！最新公布訂閱收費高級Plan加$15　香港會唔會跟？

Netflix 2025再加價｜近日《魷魚遊戲2》大熱，為 Netflix 增加或留住了不少用戶，可是近日 Netflix 公布再次調整了其訂閱價格，這次加價首先針對美國、加拿大、葡萄牙和阿根廷等多個國家，香港地區會否跟隨呢？



美國的基本方案價格由每月6.99美元上調至7.99美元，而標準計劃價格則從15.49美元上升至17.99美元。至於提供4K串流服務的高級計劃，價格從每月22.99美元調升至24.99美元，令很多。

目前香港收費：

香港最平基本plan月費為$73，最高級為$108

Netflix 2024 年第四季度財報中公布，Netflix該季度新增了1900萬名付費用戶，創下季度增長紀錄，收入同比增長16%，並成功將其全球付費用戶數量提升至超過3億人。Netflix表示，這次加價是為了持續投資於優質內容製作，並為會員帶來更多價值。更在聲明中指出，為了持續投入節目製作，會不時調整訂費用，進一步改善Netflix的服務。

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不論什麼理由，這次加價仍然引發用戶的不滿。值得注意的是，這並非Netflix首次在短時間內進行價格調整。自2023年10月的上次加價以來，僅過了約一年時間，Netflix又再次進行價格上調。不過目前仍未確定加價會否影響香港用家，根據以往經驗，很有可能在美國加價後，其他地區也有機會跟隨。